“Dañaba sus otros noviazgos”: Andrea Guzmán relata como un actor intentó ocultar su relación

Andrea Guzmán es una reconocida actriz, quien ha hecho parte de varias producciones colombianas, entre ellas: ' La gloria de Lucho’, ‘Dejémonos de Vargas’, ‘Las muñecas de la mafia’, ‘Pedro el escamoso’ entre otras. Sin duda, su pasión por la actuación la ha compartido durante años con su hermana Sandra Guzmán y por supuesto, con su prima, Amparo Grisales, quienes también han incursionado en el teatro, viendo en esta una nueva forma de llegar y transmitir varias emociones con su público.

Guzmán hace algunos días estuvo presente en el programa digital de ‘Diva Rebecca’, en donde reveló algunos detalles de su vida privada y los cuales tomaron por sorpresa a los usuarios. La actriz se refirió a sus relaciones amorosas pasadas, lo que dio paso a que hablar de un romance que mantuvo, en secreto, con Naren Daryanani, quien por ese momento era considerado uno de los actores más guapos de la televisión colombiana.

De acuerdo, con sus declaraciones, este se dio a raíz de algunas grabaciones, “me tenía loca”, aseguró Andrea. Posteriormente, la actriz pensó que él, al parecer, sentía vergüenza de mostrarse con ella, teniendo en cuenta que varias mujeres le coqueteaban a Naren.

Andrea, aseguró: “Yo me pegué una enamorada mal de Naren. Desde antes de verlo. Como todas las adolescentes de este país. Cuando entré a Padres e hijos yo no tenía ojos sino para él. Aunque yo no sé si duramos o no, porque él al principio le daba como pena, porque yo era como a escondidas, clandestina, porque le dañaba los noviazgos con las otras 20 niñas con las que salía”.

La actitud que tuvo el actor con Guzmán fue un golpe difícil de asimilar, teniendo en cuenta el amor que sentía por él y sus ganas por lograr formalizar su relación. Sin embargo, Naren tenía en su cabeza proyectos diferentes a lo de la actriz, aunque su amorío duro casi seis años. “Esos fueron los primeros meses, el primer año. Después me empoderé y el man pensó que me iba a perder y entonces ahí sí. Ahí duramos entre ires y venires casi seis años. Si me hubiera metido con todos los de Padres e hijos en esa época estaría feliz, pero por bruta no lo hice”

Sin embargo, luego de este tiempo juntos cortaron todo tipo de vínculo y cada uno siguió con su vida por separado. Guzmán enfatizó que actualmente no siente ningún rencor con el actor, pues, es consciente de que eran muy jóvenes y querían vivir nuevas experiencias. “Ahora entiendo que estaba en su tope de la fama y quería vivir. Ahora entiendo que estábamos muy pequeños”, fueron las declaraciones de Andrea.