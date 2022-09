Caleño se vuelve viral por este ‘sistema de seguridad’ para su carro, ¿funcionará?

Se sabe que los colombianos de por sí son bien ingeniosos en todos los aspectos de la vida. Sin embargo, este video se hizo viral en redes sociales, porque un hombre no podía creer lo que estaba viendo. Todo sea por evitar a los dueños de lo ajeno.

Cali ha sido, al igual que Bogotá, azotada por la inseguridad que se está viviendo. De hecho, en todo el país, pero, suelen ser estas ciudades las más afectadas. Por eso mismo, muchos ya ni saben qué hacer y tratan de tomar medidas que parecieran graciosas, pero al final terminan siendo algo desesperado para que nos les pase algo.

Mientras un hombre estaba pasando en su carro, se dio cuenta de que el carro de al lado estaba parqueado con unas grandes cajas con candado en la parte de los espejos. “Cuando creí haberlo visto todo” afirmó el chico del video.

Obviamente, los comentarios no se hicieron esperar “No llegamos al espacio porque no nos da la gana” “Igual lo arrancan completo con toda y caja. Si no, pues parte el vidrio porque no pueden robar” “Eso se llama ser muy recursivo, Colombia, tierra querida” “proceden a llevarse el carro” “Ese espejo me lo han robado 10 veces” fueron algunos de los comentarios de usuarios en redes sociales.

Y es que, definitivamente, la gente ya no sabe qué hacer, pues por más gracioso que se vea, los ciudadanos a veces tratan de inventarse cualquier cosa para evitar que los robos sucedan.

El video ya cuenta con más de 45 mil reproducciones en TikTok y aumenta cada vez más, incluso, ha sido posteado en diferentes páginas de noticias.

Definitivamente, los colombianos son muy ingeniosos.