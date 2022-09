Aida Victoria Merlano dice que a su madre le gusta alcahuetear la “zorrería”

La complicidad entre una madre y su hija a la hora de vestir o decirse las cosas resulta ser uno de los momentos más maravillosos entre ellas, tal como le caso de la creadora de contenido e influencer Aida Victoria Merlano y su mamá.

Y es que recientemente Aida Victoria Merlano dio prueba de ello por medio de una de sus historias en la red social Instagram en la que se le ve metida dentro de un vestier, y allí parada frente al espejo apareció ataviada en un vestido corto negro con varias demarcaciones delanteras y aberturas en el área del pecho.

Pero no se trata de la prenda que lucía Aida Victoria Merlano y el color, sino de las palabras que emitió mientras grababa el video, en el que contó un ligero reclamo de parte de su madre quien al parecer le cuestionaba la pieza de ropa.

“Mi mamá dice: ‘te envío un besito más tierno. ¿Qué te estás poniendo? Ella dice, que a ella no le gusta la sinvergüenzura, pero bien que le gusta alcahuetear la zorrería y vagabundina, porque esto es vagabundina”, dijo en primera instancia Aida Victoria Merlano.

Sin embargo, no se detuvo allí, sino que mostrando un poco más el outfit enfatizó en algo muy importante y no es otra cosa que la edad y todo lo que esto conllevaría a un futuro en el que un vestido similar ya no se le vería de igual forma, por lo que insistió en que se lo pondría. “Igualito me lo voy a poner porque aquí estaré esperando hasta los 80 a que se me caiga una tet..’”, bromeó al final.