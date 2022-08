Por esta razón Aida Victoria Merlano no ha salido embarazada de Naldy

De nuevo Aida Victoria Merlano ha recreado un video junto a su pareja que ha dado mucho de qué hablar, pues tras su publicación no tardó mucho en hacerse viral en las redes sociales.

Y es que esta vez con una frase suspendida en la parte superior del clip en la que se lee “Haz este audio con tu novio y graba su reacción” la bella Aida Victoria Merlano revela la razón por la que no ha salido embarazada.

En el video, el cual fue rescatado por una de las cuentas dedicadas al mundo del espectáculo colombiano, Naldy de manera tierna y casi convincente le dice “Que te verías tan linda embarazada”.

A lo que Aida Victoria Merlano reacciona de una manera particular y es que mira al cielo diciendo “Bueno Señor, si es tu voluntad que me saquen cría… Replantéatelo, replantéatelo Señor porque yo con un hijo no pego”, exclamó la influencer colombiana en el audio.

No quiere un bebé, pero esto hacen los tortolitos

Recientemente Aida Victoria Merlano hizo una especie de reto junto a su pareja en la que decidieron contar toda la verdad. Y dentro de los videos más reproducidos está uno que publicó directamente en TikTok que tiene a todos de cabeza.

“Es un 10, pero… Espera, déjame pensar”, dice Naldy al principio, pero es interrumpido por Aida Victoria Merlano, quien espera con ansiedad la respuesta, por lo que le dice “Te dejo pensar y vas a decir que soy un 20″, a lo que él responde “No voy a jugar contigo”.

Sin embargo, el juego de confesiones continúa y ahora es la oportunidad de responder de Aida Victoria Merlano quien asegura de manera directa “Es un 10, pero quiere hacer el amor todo el tiempo. Eres un 20″.

Luego de unas sensuales caricias con los rostros acercados y llenos de picardía comienza de nuevo. “Es un 10, pero me prende por el cabello y me pega” a lo que Naldy reacciones inmediatamente con un “¡¿Quééééé?! Cómo así que te pego”.

Como era de esperarse Aida Victoria Merlano no se quedó callada y con mucha picardía argumento lo que dijo “Sí amor, usted me pega ¿Acaso es mentira que me pegas?”. Naldy no se aguantó para dejar claro que “porque tú me lo pides”. Y ella refutó “¿Acaso es mentira que me pegas? Y me escupe y todo”, para terminar, mirándose los dos de una manera muy sensual.