La Liendra asegura que Aida Victoria Merlano le debe plata y se burla de su condena

La Liendra ha estado más que activo en sus redes sociales luego de la presunta pausa que haría tras sentirse agobiado por los señalamientos en su contra luego de la broma a Daiky Gamboa.

Pero ahora ha decidido seguir una de las dinámicas de la red social Instagram en las que los fanáticos le hacen preguntas que debe contestar, en una de esas tantas llegó una referente a la recién condenada a casa por cárcel la también creadora de contenido Aida Victoria Merlano.

“Liendritas a mí Aida Victoria Merlano me cae bien, ella me cae bien, nos hemos visto una vez y la única vez que nos vimos le preste 50 mil. Hasta el día de hoy no me los ha pagado. A mí no se me olvida Aida, esta semana la iba a invitar a salir, pero me dijeron que no podía” — La Liendra

También llegaron los comentarios sobre Epa Colombia y ante ello tampoco dudó en decir la verdad sobre lo que siente y lo que pudiera pasar si se llegan a encontrar de nuevo como en el pasado.

“A mí Epa Colombia pa’ serles sincero no me cae ni bien ni mal, normal. O sea, la buena para ella, le deseo buenas energías, peor me falta como conocerla más. Ella y yo nos conocimos hace tiempo, pero éramos muy inmaduros ahorita yo creo que podemos tener una conversación más profunda y conocernos mejor”.

¿La Liendra defiende a Yailin?

Como era de esperarse la situación de Anuel AA, Yailin y “La Bichota” Karol G también fue tema de conversación. Sobre el puertorriqueño contó que “Me gustan algunas canciones de Anuel, pero desde que terminó con Karol G ella se explotó y él va despacio”.

Al tiempo que deseó que recupere poco a poco el éxito que tenía cuando hacia dupla con la colombiana y de inmediato llegó la pregunta sobre qué tal le parece Yailin y ante eso salió a su defensa.

“A mí Yailin no me cae para nada mal, me parece una mujer exótica, me parece una mujer muy fuerte porque se la han montado mucho con Karol G, y sigue allí parada, le han tirado mucho odio sin ninguna razón”.