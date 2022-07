La confesión de una seguidora de Aida Victoria Merlano que la estremeció

Y es que Aida Victoria Merlano es un eje de admiración entre muchas personas no solo en Colombia, sino en el mundo. En su más reciente participación en la Expo Belleza Colombia mostró a través de una publicación lo que fue el encuentro con cada persona que se le acercó durante el evento. Y en medio de fotografías y sonrisas pasó algo muy particular.

Y es que la influencer confesó que una persona la estremeció al revelarle que gracias a un video de ella le sirvió de orientación, quizá para definir el camino siguiente en su vida.

“Me honra mucho que me abran el corazón y me hagan sentir que en algún momento con alguna palabra les toqué el alma. Hubo una frase que me marcó y fue: ‘un video tuyo me dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante’ lloramos, nos reímos, nos abrazamos…”, escribió en primera instancia Aida Victoria Merlano.

Pero luego continuó en agradecer a cada persona que le acompaña desde cualquier espacio retribuyéndole la entrega y en especial esa empatía que emana delante y detrás de la pantalla del teléfono. “Hay tanta gente bonita detrás de la pantalla, por aquí mucho amor ❤️ y en serio de corazón me estoy esforzando por ser mejor para darles lo que se merecen”, continuó.

¿Cuál fue el video de Aida Victoria Merlano que le ayudó?

Hay dos contenidos de Aida Victoria Merlano que han marcado un antes y un después. Uno se trata del amor propio, y el otro de la violencia de género. En el primero ella habla de cómo ha sido vivir con las inconformidades de su cuerpo y la manera en la que no quiere tener al lado a alguien que se lo recuerde.

El otro, es una especie de cortometraje contado a través de un monologo en el que ella sale con el maquillaje corrido debido a las lágrimas en el que enfatiza algo muy sonado en los últimos tiempos y es la violencia contra la mujer.