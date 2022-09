¿No le decían ‘estudie vaga’? María Fernanda Cabal confesó que la echaron del colegio

La senadora María Fernanda Cabal, perteneciente al Centro Democrático, ha sido de los personajes políticos más polémicos en el país. En una reciente entrevista con un medio nacional, la funcionaria reveló algunos detalles de su época como estudiante que lograron sorprender.

La congresista pasó por los micrófonos de Caracol Radio, en el programa ‘La Luciérnaga’, y allí contó que llegó a odiar las instituciones educativas en la que estudió por el trato que le daban.

Durante la conversación, el periodista Gabriel Delascasas le hizo varias preguntas en tono jocoso: “¿Cómo era en el colegio?, ¿era buena, era vaga?, ¿le decían ‘estudie, vaga’?”.

“Para mí, el colegio fue totalmente castrador y siempre me sentía como si estuviera en el patíbulo. Siempre había una frase agresiva del profesor, donde la forma de educar era haciéndote quedar en ridículo”, dijo sobre su primer colegio.

A María Fernanda Cabal la echaron del colegio

Más adelante, la senadora llegó a una nueva institución de monjas que, según ella, eran “crueles” y “horrorosas”.

“Yo me portaba bien, yo no era terrible. Hacía las cosas que me daba la gana, pero por debajo de cuerda”, relató, y además confesó que a la final terminó siendo expulsada de dicho lugar, pero “no por vaga”, sino por culpa de una compañera.

“Fue por una amiga, que se escapó de su casa con una tragedia familiar y yo la arropé en la mía, y me echaron la culpa y me echaron del colegio”, comentó.

Adicionalmente, Cabal confesó que había una materia en especial que le causaba dolores de cabeza. “Había una materia sobre el modo de comportarse. Yo me podía morir en el punto tres que era modales”, agregó.

Para finalizar, la funcionaria se refirió a las instituciones educativas en general y señaló que “a usted lo condenaba y juzgaba el maestro y usted siempre perdía, aunque tuviera la razón”.