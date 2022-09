María Fernanda Cabal confesó cuál es el meme que más la ha sorprendido

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, habló de diferentes temas en medio de una entrevista radial en la que reveló detalles de su vida privada y entre eso el impacto que han tenido los memes que le han creado durante su carrera política. Aseguró que ya no le afectan para nada pero habló del que no olvida.

“Al principio me sorprendían, sobre todo uno que me hizo voz proletaria donde me vestían de bruja en Halloween, pero estaba encima de una escoba y me ponía las nalgas tan grandes que no sé cómo volaba”, dijo la senadora, haciendo que la mesa de trabajo no se aguantara la risa.

También se refirió sobre los términos con los que la relacionan, dijo que: “siempre a la derecha le cuesta más explicar porque la propaganda de la izquierda fascista es mucho más eficaz. Si uno dice identidad sexual, es que usted se puede identificar como una persona homosexual, pero no significa que usted me haga las cartillas para los menores de edad, cuando los niños todavía no están en edad, porque es parte de la identidad y la formación personal. Entonces, todo en la izquierda empieza con la excusa de la inclusión va colonizando escenarios y te va cambiando el lenguaje”.

María Fernanda Cabal y la ideología de género

Luego dijo que: “la ideología de género es un asco, es una asco que usted a un niño lo ponga a pensar si no es niña o niño. ¡Déjelo desarrollar su propia personalidad”.

Respecto a la legalización de las drogas aseguró que: “cuando usted afloja conductas usted termina permitiendo los derivados. Entonces, matemos a la mamá para robar la plata para comprar la droga. Podemos generar toda la clase de grupos ilegales que nos dé la gana porque todo es permitido. Usted al ser humano le tiene que poner límites desde niño, porque si no te va a gobernar la anarquía y la anarquía es destrucción. No estoy de acuerdo con que se daño la salud de las personas, un niño, un joven no es libre, con el cuentico del libre desarrollo de la personalidad. No es libre, es un esclavo y su familia es destruida con un niño drogadicto”.

Además, Cabal se refirió al encuentro que se realizará entre Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro “Uribe está muy preocupado con la Reforma Tributaria, porque puede generar una desaceleración de la economía, que termina haciendo sufrir al más pobre. Entonces, van a hablar de la Reforma Tributaria y va con dos representantes del partido que están en la comisión tercera”.