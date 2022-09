“Merece un castigo”: Alberto Linero rechazó el racismo y salió en defensa de Francia Marquez

El pasado lunes 26 de septiembre se llevó a cabo una jornada de protestas en varias ciudades del país. Los marchantes, principalmente convocados por los líderes de oposición al actual gobierno, salieron a las calles para expresar su descontento con las iniciativas propuestas por el presidente Gustavo Petro.

Pese a que el día transcurrió en su mayoría con tranquilidad y los derechos de los manifestantes fueron respetados por las autoridades, hubo algunas situaciones de violencia y agresiones, tanto físicas como verbales.

De hecho, hubo un personaje en especial, una mujer mayor, que llamó la atención en redes sociales por sus declaraciones racistas en contra de la vicepresidenta Francia Marquez, en donde señalaba que le faltaba educación por su color de piel y la comparaba con un simio.

A raíz de esto, en los últimos días el tema del racismo ha estado puesto sobre la mesa y diferentes figuran se han pronunciado al respecto. Uno de ellos es Alberto Linero, que rechazó lo ocurrido en la marcha.

Alberto Linero habló del racismo que se vio durante el 26S

El reconocido escritor y conferencista, en conversación con Blu Radio, quiso dar su opinión al respecto.

“He dicho de todas las maneras posibles que la señora (que insultó a Marquez) merece un castigo. Ahora, el cartel de ‘se busca’ a mí me parece excesivo”, dijo haciendo referencia a la publicación que circula por estos días con el rostro de la mujer ya mencionada.

Asimismo, mencionó los casos específicos de Francia Marquez y el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, y desaprobó el comportamiento de los usuarios que constantemente comparten contenido racista en redes sociales.

“Sin selectividad. Yo he visto que muchos tuiteros hacen manifestaciones racistas y esos no les dicen nada, les parece normal. Tenemos que evitar eso (...) “Con el señor Polo Polo, un congresista de derecha, constantemente le dicen negro y lo insultan. Creo que tenemos que ser claros. No se permite ese tipo de manifestaciones racistas a nadie”, agregó.