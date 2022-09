Andy Rivera mostró cómo lucía cuando realizó una de sus primeras presentaciones

Andy Rivera se ha convertido en uno de los cantantes colombianos más populares de los últimos años, no solo por su antigua relación con la actriz Lina Tejeiro, sino también por su talento musical que lo llevado a cosechar varios logros importantes durante su carrera. Y gran parte de su éxito se debe a que desde muy temprana edad ha estado involucrado en el mundo del entretenimiento, tal y como lo demuestran algunas fotos.

La fama del hijo del famoso cantante Jhonny Rivera ha estado subiendo gradualmente con el paso de los años gracias a los pegajosos temas que interpreta y las colaboraciones que ha hecho con otros grandes artistas del país como Jessi Uribe, Mike Bahía, y por supuesto, su papá.

Pero antes de rodearse de grandes exponentes del talento colombiano, Andy Rivera ya estaba abriéndose camino y tomando experiencia en el mundo musical desde su adolescencia, algo que se puede ver en una foto que compartió el cantante en sus historias de Instagram.

“Esta joyita está mejor. Me criticaban la ropa, la voz, pero yo todo terco iba a 4 colegios diarios a cantar, así no me pararan b*las”, escribió el joven sobre una foto en la que aparece cuando era adolescente y hacía presentaciones escolares como parte del inicio de su carrera.

Andy Rivera de adolescente Instagram: @andyrivera

Andy Rivera llevaba el ‘flow’ en las venas desde pequeño

Además de mostrar cómo se veía cuando iniciaba en el mundo de la música, el cantante de música urbana también compartió una foto en donde lucía aún más joven, y que mostraba que claramente era simpatizante de la música movida ya que aparece bailando de manera atrevida junto a una chica.

“El perreo siempre fue lo mío”, escribió Andy Rivera sobre la foto compartida en sus historias de Instagram, mientras que de fondo sonaba ‘Hola bebé' de Hector ‘El Father’.