Lina Tejeiro reveló si el fantasma de Andy Rivera, está presente en su relación con Juan

Lina Tejeiro no cree que la canción de Andy Rivera sea para ella Foto: Instagram @linatejeiro / @andyrivera

Lina Tejeiro está tratando de dejar muchas cosas atrás, una de esas cosas, ha sido al relación que construyó con Andy Rivera, pues luego de tantos años de intentarlo, finalmente se dieron cuenta que ya no había nada que hacer.

Lea también: La primera mujer taxista estuvo en ‘La Voz Senior’

Y es que en su momento fueron una de las parejas más queridas y estables de la farándula nacional. A pesar de ser tan jóvenes, se notaba que se querían demasiado, pero habían situaciones, como la misma inmadurez que cada uno tenía, además del trabajo y los tiempos que nunca les permitieron estar juntos.

Fue precisamente esto lo que dijo Lina en medio de una entrevista “No fue fácil, tuve que ir a terapia porque duré tiempo tratando de darle fin a algo que no podía. Nos negábamos a aceptar que no podíamos estar juntos, por falta de compromiso, por falta de tiempo, por no sé, cualquier cosa” empezó a decir Lina.

“Eran muchos motivos, era agenda, trabajo, un montón de cosas que impedían que realmente estuviéramos juntos y eso generaba mucho dolor, estuve en terapia, fui al psicólogo, porque finalmente era algo que tenía que sanar, a voces sola, con amigos, y otras veces es imposible entonces uno busca un profesional y lo hice y cuando me sentí preparad dije, ‘estoy lista, porque negarme esta oportunidad’. Entonces ya no hay ningún fantasma”

Terminó diciendo Lina totalmente segura. Añadió que la última canción que lanzó el cantante, no cree que sea para ella, pues detrás de una producción de esas, existen varios escritores y puede que se haya hecho tiempo atrás y solo coincidió el momento de lanzamiento.

Lea también: Esta señora cumplió su sueño de bailar el vals de sus 15 años, en ‘La Voz Senior’

Por lo que se ve, Lina está muy segura de lo suyo con Juan Duque y se siente totalmente tranquila con todo su pasado.

Ahí sí como dicen, lo que se ve, no se pregunta.