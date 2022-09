“Pero si son tres pelos”: Pipe Bueno fue centro de burlas tras pedir consejo sobre su barba

El artista de música popular, Pipe Bueno, ha logrado posicionarse como uno de los más reconocidos en la industria nacional y su crecimiento profesional parece no cesar con sus recientes lanzamientos y colaboraciones.

El intérprete de ‘Guaro’ y ‘Cupido falló' cuenta con un gran número de seguidores, con los que suele compartir a través de sus redes sociales los momentos más importantes de su vida cotidiana.

Así, además de su talento musical, el artista suele llamar la atención de su público por otros asuntos más privados como la relación amorosa que mantiene con la influenciadora colombiana, Luisa Fernanda W, con quien tuvo a su primer hijo, Máximo.

El consejo que pidió Pipe Bueno y que terminó en burlas

A través de su cuenta de Instagram, en donde suele ser muy activo, Pipe Bueno publicó una serie de fotografías en las que aparecía con barba y con el rostro afeitado y quiso pedirle ayuda a los usuarios para elegir su próximo look.

“¿Me prefieren con barba o sin barba? Los estaré leyendo para saber si me afeito o no. El mismo traje, la misma persona, el mismo palomo, solo que uno con barba y otro que no. ¡Escojan pues!”, se lee en la publicación.

Entre las respuestas más destacadas fue la de su pareja, Luisa, que rápidamente le escribió que prefería que estuviera sin barba para que luciera más joven.

“A ver… Podría decir que mientras estés en tus 30 sin barba, porque te bajas un montón de edad. Cuando tengas 40 puedes dejarte la barba para verte más hombre e interesante. Pero la realidad aquí es que tú eres artista así que tienes la versatilidad de jugar con los dos looks, así que aprovecha que los dos se te ven muy bien”, escribió la joven.

Sin embargo, ese no fue el único comentario que recibió el famoso, pues varios usuarios aprovecharon la oportunidad para burlarse y lanzar algunos comentarios sarcásticos.

“¿A eso se le llama barba?”, “Sin barba, pana, parece una peluquería mal barrida”, “a esa barba no se puede llamar barba”, son algunos de los que se alcanzan a leer.