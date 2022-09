“Ojalá no tuviera arrugas”: Natalia París confiesa su secreto de juventud

Fue a través de la dinámica de preguntas y respuestas que la DJ Natalia París contestó a la interrogante “Pareciera que no tienes arrugas en los ojos ¿Cuál es el secreto?”. Por ello contó cómo es su rutina de cuidado para evitar que su público y en especial las cámaras logren percibir el paso de los años por su cuerpo.

Es así como vestida con una bata de baño y el cabello suelto comenzó a mostrar lo que hace para prevenir el envejecimiento, revelando detalle a detalle lo que es no solo rutina, sino los implementos que usa para ello.

“Pues ojalá no tuviera arruguitas, aquí se me hacen unas arruguitas cuando me río, pero lo importante es que a uno no se le noten” dice mientras muestra entre sus manos una mascarilla de cannabis, moringa y vitaminas. Luego contó que con la vitamina C se hace una especie de aplicación solo en cuatro puntos estratégicos de su rostro y que estos los hace en forma de una cruz.

“No te pongas el corrector en todo el ojo, porque lo único que vas a hacer es que la arruguita quede maquillada y con reírte, con gesticular y todo eso se va marcando y se te van a notar más las arruguitas. Que importa que esa parte no la maquilles”, continuó.

Natalia París recomendó siempre tener una hidratación correcta en cremas y que estas se tengan siempre a mano para ser aplicadas en cualquier lugar y especialmente cuando se trata de estar presente en alguna fiesta en la que el sudor dirá presente a cada rato y retocarse es necesario.

“En las fiestas con la hidratación hacen que no se te noten las arruguitas y si se notan se ven de una manera bonita. Aprende a también querer los pequeños errores que tiene uno en la cara. Ese es el truco, mucha, mucha, mucha hidratación día y noche, en cada momento que estés en la calle”.