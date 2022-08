Natalia París muestra su lado más íntimo en una imagen mientras se ducha

Y es que cada publicación de Natalia París no solo es música para bailar, sino para alcanzar la individualidad. Pero esta vez ha decidido no solo desnudar el alma, sino su cuerpo y es así cómo la DJ de 49 años de edad dejó ver que el tiempo no ha pasado del todo por su cuerpo, ya que mantiene una figura formidable y envidiable.

Por eso en la imagen en blanco y negro, publicada en su red social Instagram, deja ver parte de su pecho el cual tapa con una mano y sumergida en una bañera invita a todos a darse un baño para renovarse

“Un bañito con ruda y salvia … ¿Te gustaría?”, escribió la empresaria, modelo y DJ Natalia París. El post se llenó de reacciones de parte de sus seguidores quienes respondiendo a la pregunta que hace aseguraron que no solo les gustaría, sino que además lo pondrán en práctica.

Ventajas del baño recomendado por Natalia París

Ya sea hirviendo las hierbas, por medio de aceites o infusiones, estos tipos de baños tienen distintos beneficios para el cuerpo y la mente, por lo que es importante diferenciarlos dependiendo de lo que se busque.

Gracias a sus propiedades, existen hierbas que propician la relajación del cuerpo y la mente. Sin embargo, costumbres como el baño de salvia, no solo ayuda a despejarte, sino que expulsan las malas energías.

El baño de salvia es un método utilizado para calmar el sistema nervioso y controlar la ansiedad, por lo que se considera como un ritual para purificar, proteger y renovar el cuerpo y la mente.

Asimismo, el baño de salvia es utilizado por algunas personas para refrescar el cuerpo, ya que, al ser una plana aromática, esta actúa desodorizando el cuerpo, sobre todo después de realizar deporte.