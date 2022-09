Daniela Álvarez compartió un video cuando tenía sus dos piernas acompañado de un sentido mensaje “La vida es ahora”

La exMiss Colombia, presentadora de televisión y modelo Daniela Álvarez siempre ha sido reconocida por su buena actitud a pesar de las grandes dificultades que le ha presentado la vida. Hace un par de años cuando el mundo pasaba por los momentos más complejos de la pandemia y las personas se encontraban confinadas, su vida dio un vuelco total.

La barranquillera en el 2019 ingresó al quirofano porque le encontraron una masa que debía ser retirada, pero al momento de hacer el procedimiento se dieron cuenta que este cuerpo extraño estaba pegado a la vena aorta de su cuerpo, lo que convirtió todo en algo mucho más complejo de tratar, al hacer el procedimiento su pierna izquierda sufrió de una isquemia, lo que causó que sus vasos sanguineos no funcionaran bien lo que la llevó a sufrir una amputación de la extremidad.

Desde entonces Álvarez ha dado muestras de entereza, ha enseñado públicamente como ha sido el proceso de acostumbrarse a una protesis que por su puesto no le permite seguir su vida como la tenía antes, pero sí le permite movilizarse y tratar de llevar una vida lo mas normal posible.

Pese a esto no cabe duda que poder llevar una vida como lo hacia antes es bastante dificil, aún más considerando que ella era una mujer muy activa, bailaba, modelaba, hacia deporte, y a esto quiso referirse en un video que publicó recientemente, recordando esos momentos cuando tenía sus dos piernas y no imaginaba como cambiaría su vida en tan poco tiempo.

“Como me hacía feliz bailar así!! Bailar champeta, brincar, caminar con pasos rápidos, dar una vuelta y dejarme llevar por mis pies ... Un día de repente las cosas cambiaron, un pie se fue y el otro no me hace caso”. dijo Álvarez en el video en el que se le puede ver muy feliz bailando champeta junto a un amigo. “Tú que tienes tus dos piernas levántate a trotar por mi, aprende a bailar ese ritmo que siempre has soñado, aprovecha tus piernas ahora y por favor no lo des por sentado. La vida es AHORA!!” finalizó diciéndo la exMiss Colombia.