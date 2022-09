Daniela Álvarez sincera su corazón sobre su proceso tras perder su pierna

Durante una entrevista la exmiss Colombia y presentadora del ‘Desafío The Box’ Daniella Álvarez contó por todo lo que ha pasado tras la amputación de su pierna y de cómo ha sido el proceso.

Puede leer: Daniela Álvarez muestra el momento en el que se le sale su prótesis y estalla de risa

El entrevistador le preguntó un detalle muy importante y es sobre lo que denominan “prótesis espiritual” por las tantas quejas de las personas en su día a día, ante esto la bella Daniella Álvarez contó que todo tiene solución.

“Yo diría que la prótesis del alma, la que nos cura, la que nos sana es el perdón y la que nos salva de cualquier situación va a ser siempre el amor. Y también hay algo bonito, que cuando es algo físico que se pierde, no se puede recuperar, en mi caso por ejemplo yo no puedo decir que yo voy a volver a tener otra vez pierna, porque eso no va a suceder nunca”, contó en primera instancia Daniela Álvarez.

La modelo precisó que es lindo saber que el alma en cambio sí se puede recuperar, o sea que el espíritu y las ganas. Que se puede mejorar como personas a través del amor y del perdón, y eso lo define como algo maravilloso.

“Soy mucho más que un pedacito de pierna que no tengo. La gente cree que caminar es algo normal, que es lo que tiene que ser, y no es verdad. Lo que daríamos nosotros por estar como ustedes sanos, salvos, que puedan levantarse y tomarse un vaso con agua sin pedir ayuda o sin tener ayuda, que puedan salir a trotar, correr, valerse por sí mismos” — Daniela Álvarez

Indicó que desde entonces ha pasado por momentos muy difíciles, y que tras esto ya no es la misma persona de antes, pero con muchas sonrisas ha decidido salir adelante y que luego de todo esto ha aprendido más de lo que esperaba.

“Ahora todo me cuesta más, pero las luchas, que otras personas las llaman fracaso y dificultades, son las que forjan nuestro carácter, y que nos ayudan a ser más fuertes, mas luchadores, mas sabios en la vida. Y tenemos que aprender de esos momentos, no solamente de lo bonito, sino de lo difícil y eso es lo que nos hace como seres humanos”, finalizó en Daniela Álvarez.