Daniela Álvarez publica una reflexión luego de dos años de haber sido amputada

Daniela Álvarez ha sido una de las mujeres más admiradas de Colombia en los últimos años, teniendo en cuenta que era una de las presentadoras que contaba con todo lo que muchas quisieran, belleza, fama, talento y salud. Sin embargo, debido a una operación mal realizada, salió afectada su pierna izquierda, pues no funcionaba bien su circulación y a pesar de no causarle malestar, era una extremidad que no volvería a funcionar.

Ante esto, la presentadora decidió finalmente tomar la decisión de amputar su pierna para poder recuperarse y poder, algún día, volver a caminar. Esta situación hizo que Daniela generara admiración e inspiración en muchos que pasaban por una mala situación.

Ahora, luego de haber pasado ya dos años de esa dura situación, Daniela ha decidido hablar del tema en sus redes sociales “Hoy cumplo dos años de mi amputación y estoy segura que ha sido el entusiasmo por vivir, él entusiasmo por ganarle a las dificultades y sonreírle a los problemas lo que me ha sacado adelante” inició diciendo Daniela:

“Mis doctores me veían sonreír en uno de los momentos más difíciles que puede tener un ser humano: PERDER PARA SIEMPRE UNA PARTE DEL CUERPO, y sinceramente no estaba en shock, sabía lo duro y lo difícil que estaba siendo pero yo HE DECIDIDO sonreír! SONREÍRLE A MI VIDA, sonreírle a la dificultad, sonreírle al dolor, sonreír antes de empezar cada ejercicio de mi fisioterapia, sonreír cuando me he caído, sonreír cuando hay algo que me cuesta o que ya no puedo hacer igual”

Para terminar le agradeció a la virgen y a todas las personas que estuvieron para ella, ayudándola en su recuperación y animando al resto de personas que puedan estar pasando por una situación igual.

Obviamente muchos amigos cercanos le comentaron mensajes positivos “Te celebro! Eres la mejor, soy tu fan” “Eres una guerrera, Dios te bendiga grandemente. Un abrazote” “Dani gracias por tu fuerza”