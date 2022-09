La vez que La Jesuu confesó que el bullying casi la “destruye”

El bullying se ha vuelto una problemática social durante los últimos años, en especial entre niños y adolescentes. Y si bien puede parecer que algunas personas son invulnerables a esto, la realidad es que se trata de lo contrario, y un ejemplo de esto es La Jesuu quien en un momento puntual de su vida llegó a manifestar que esto casi la “destruye”.

La influencer ha logrado conseguir una gran cantidad de fanáticos en sus redes sociales gracias al diverso contenido que publica, en especial en su cuenta de Instagram. Con videos divertidos, tips de belleza y un vistazo a su día a día, la joven tiene contentos a sus fanáticos.

Pero tal parece que no muchas personas son simpatizantes de su trabajo y se dedican a realizar comentarios que pueden ser de mal gusto para la creadora de contenido, juzgando no solo el material de sus publicaciones, sino también su actitud y su físico. Y según ha comentado La Jesuu en situaciones anteriores, esto no es algo nuevo.

Pero cuando en febrero de 2022 un adolescente de Estados Unidos se quitó la vida tras sufrir acoso de sus compañeros, ella no dudó en mostrar su lado más sensible, no solo simpatizando con el caso sino también dejando ver que este tipo de actos casi la “destruyen”.

“No deja de darme vueltas un tema sobre una noticia que pasó en el extranjero de un niño de 12 años que acabó con su vida por culpa del bullying, que ustedes saben que yo lo he tenido (..) y por eso el tema del bullying para mí es muy personal, algo que me formó como persona, pero que, a la vez, también me pudo haber destruido”, confesó La Jesuu.

La influencer también quiso destacar su labor en las redes sociales para difundir un mensaje de tolerancia, y que su experiencia previa con el bullying sea un ejemplo para sus seguidores sobre cómo manejar la situación. “Quiero que llegue un momento de mi vida donde alguien se acerque a mí y me diga ‘hey, gracias a ti salvé mi vida, vi un video tuyo que me inspiró a cosas positivas’”, dijo en una de sus historias.