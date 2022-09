La Jesuu enciende la polémica sobre el código de vestimenta y pide vestirse como les dé la gana

La Jesuu dice que complacerse uno mismo no tiene precio Foto: Instagram @lajesuu

La Jesuu sigue dando de qué hablar y ahora lo hace hecho de una manera mas intensa, pues se pronunció ante los ataques que ha recibido recientemente por su forma de vestir.

Puede leer: La Jesuu arremetió contra un hombre quien la señaló de mostrar más por ser “brusca de cara”

Ante esto decidió hacer un video en el que expone sus argumentos y con su característico tono se refirió a lo que las personas deben hacer.

“Amiga, ¿Usted sabe por qué yo me visto así? ¡Porque me encanta cómo me veo! Sencillamente siento que representa a la mujer segura, sexy, arriesgada y atrevida que soy” — La Jesuu

Precisó que cuando tenía peso de más decidía no usar nada similar, pero que tras los diversos cambios que sufrió en su cuerpo —para mejorar su figura— no hay vuelta atrás y se viste o desviste como mejor le parece.

“Me siento muy cómoda, me siento muy tranquila, descomplicada, relajada y que cuando voy a un lugar no todas estamos vestidas iguales, claro. A la sociedad le falta eso, gente que dé el paso, gente que rompa los estereotipos. Gente que diga: ‘no me importa, esto es lo que hay y suerte con bienestar’”.

Indicó que cada vez que una persona quiere hacer algo fuera de lo común termina convertida en el blanco de las críticas, burlas y de los señalamientos. Pero que cuando la persona hace las cosas con seguridad simplemente impone una tendencia, pues la seguridad está en el ser y no en lo que luce.

Reiteró las críticas y también halagos que recibió tras sus recientes apariciones, pero que de tantas palabras solo le llamaron la atención aquellas en las que aseguraron que por la forma de vestir es que violan a las mujeres.

“Tanta mujer que se viste completamente desde la punta de la cabeza hasta el pie, y aun así han sido abusadas sexualmente. ¿La ropa ahí en que entra, en qué interfiere? Nada justifica que hoy en día la sociedad te diga que por como tú te vistes si te violan el día de mañana es normal porque tú lo provocaste”.

Indicó que es hora de salir del tabú y que cuando ella quiera algo que realce su sexualidad no lo va pensar, pues complacerse uno mismo no tiene precio, por lo que cada quien puede vestirse como mejor le parezca.