La Jesuu reveló la condición que sufrió durante su adolescencia con una impactante foto

La Jesuu se ha convertido en una de las influencers más destacadas de Colombia, protagonizando divertidos videos en sus redes sociales con su característico sentido del humor, pero no solo se limita a este contenido sino que también ofrece algunos detalles de belleza. Y a propósito de esto, la joven reveló una foto en la que se evidencia la complicada condición que tuvo durante su adolescencia y que tanto le afectó en su momento.

La creadora de contenido se ha mostrado muy abierta en más de una ocasión, haciendo dinámicas de preguntas y respuestas a través de su cuenta de Instagram y publicando varios detalles de su día a día en sus historias, dejándole saber a sus seguidores que no tiene nada que ocultar.

Es por eso que La Jesuu no tuvo problemas en compartir con sus fanáticos una curiosa anécdota sobre su adolescencia y parte de su juventud en la que estuvo atravesando por una condición en su piel que la llenaba de un agresivo acné, en especial en su rostro.

“Hoy que me andaba comiendo una arepa con jamón, queso y bastante mantequilla, me acordé de dos años atrás que no me podía dar el lujo porque después aparecía con la cara bien p***ada y peor que una mazorca”, comentó la influencer.

La Jesuu Instagram: @lajesuu

“Y hoy por hoy me siento como tan chusta, como que ‘ay, no tengo que maquillarme, puedo comer lo que sea porque no tengo problema’. Y hay mucha gente que no me cree”. Acto seguido, La Jesuu compartió una impactante foto en donde aparece un poco más joven, pero con una clara condición de acné agresivo en su rostro.

En la imagen compartida en sus historias, la joven también aclara que a pesar de lo severo que luce su cuadro en esa foto, habían ocasiones en la que era mucho más complicado. “Oiga y eso que aquí se ve bien, yo la tenía mucho más afectada por el acné”, reseñó.

La Jesuu adolescente Instagram: @lajesuu