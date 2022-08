Frank Martínez contó cómo descubrió que le fueron infiel

No aclaró si fue cierto o solo era parte del guion, pero lo que confesó Frank Martínez hizo morir de la pena, pero también de la risa a los presentes. Y es que contó lo que pasó con una de sus relaciones.

Puede leer: Esto es lo que opina Frank Martínez sobre la gente que va al gimnasio solo por despecho

“Resulta que terminé con la novia que más tiempo he durado, que duramos seis años. Y bueno terminamos y no sé qué, y entonces claro, un o al principio que termina uno pasa un cierto periodo de cierto tiempo sin saber de la otra persona para elaborar el duelo”, cuenta en primera instancia el comediante.

Luego aclara que estaba en ese proceso de reconstrucción emocional y de duelo tras la perdida de la relación en el tiempo habitual de espacio que experimenta cada miembro de la finalizada relación, y que fue en ese periodo, a través de la red social Facebook, cuando se dio cuenta de lo que había pasado: una infidelidad.

“Estábamos en el proceso, yo la tenía igual ahí en Facebook y una vez me salió en la sección de noticas una foto que ella había puesto de una torta, y en el copy puso ‘Aquí celebrando los primeros ocho meses’. Y hacia seis había terminado conmigo”, comentó en medio de risas y la euforia del público.

Pero el asombro en el momento no fue suficiente, pues darse cuenta de la realidad lo impulsaba a comentarle la publicación, sin embargo, prefirió no hacerlo y con carcajadas comentó lo que pensaba escribirle para reprocharle.

“¡Ay! Yo estaba que le comentaba ‘Qué rico haber estado los dos primeros meses, qué bueno acompañarte en tu proceso’. ¡Que descarada ah! Yo no, no, no, no, no, no”, finalizó Frank Martínez.