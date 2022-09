Valky, Juan Pablo y Maleja aconsejan a quienes quieren participar en el ‘Desafío The Box 2023′

Desafio The Box Valky, Juan Pablo y Maleja de el Desafio The Box

A través de un ‘live’ en Instagram conducido por la presentadora oficial del programa Andrea Serna en compañía de los exparticipantes Maleja, Valky y Juan Pablo dieron consejos a las personas que aspiran a ser parte del ‘Desafío The Box 2023′, para que haga una correcta aplicación y si logran ser escogidos, que se debe tener en cuenta ya estando en el concurso.

Aprovechando la experiencia de los exparticipantes se aclararon varias inquietudes de las personas que se conectaron a la transmisión. Una de las preguntas que más se repitió fue si pueden participar personas de otros países, a lo que Andrea dijo que lo importante es tener la documentación de permanencia en el país legalizada para poder ser tenidos en cuenta.

En cuanto a los consejos dados por los exparticipantes empezaron diciendo que, no es necesario grabar un video profesional para ser tenidos en cuenta. “Hablar a la cámara, contar quien soy yo, que se me viera la cara ... conté que el deporte me había salvado la vida” dijo Maleja de su experiencia personal.

En cuanto a lo que se vive estando dentro del programa Valky dijo “Fue complejo porque pasan muchas cosas, todo el tiempo, todos los días, uno camina navega por las emociones todos los días, el desafio me sobrepasó, fue mucho más difícil, pero mucho más lindo”.

Un muy buen consejo que dio Maleja respecto a la preparación previa es que, ella en su caso vio todos los programas anteriores y trato de replicar las pruebas a las que se habían sometido participantes de temporadas anteriores.

Respecto a la falta de comida Juan Pablo dijo que en su caso, el algunas ocasiones bebió cerveza y vino, y tener en la mente “resistir y resistir, era la única manera”.

Algo que todos mencionaron, incluída Andrea es que “no hay atajos, no hay intermediarios, es lo que cuentas sobre ti, cualquiera puede participar” dijo la presentadora del programa, aclarando un tema que genera siempre suspicacias. Y agregó que no es necesario ser influencer, tener algún amigo dentro, que incluso podrían ni siquiera tener redes sociales.

Hasta el domingo 2 de octubre a media noche tiene tiempo para diligenciar el formulario y adjuntar el video si quiere ser uno de los candidatos para la temporada del 2023.