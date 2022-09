Maleja del ‘Desafío The Box’ revela detalles de su trabajo como modelo webcam

La concursante Maleja de ‘El Desafío The Box’ ha sido una de la una de las más recordadas por sus experiencias dentro del reality, las cuales no le permitieron llegar a la final del programa. Incluso la deportista celebró su salida del programa debido los dolores físicos que presentaba.

Sin embargo, en medio del complejo castigo que recibió, el cual era cortarse su pelo, reveló “No me quitaría el cabello porque yo genero contenido para plataformas de entretenimiento adultos.

Aunque en el momento no profundizó en el tema, en los últimos días decidió destaparse con todos sus seguidores y responder las dudas que cada uno de ellos tenía al respecto.

“Me siento orgullosa y agradecida. Me ayudó a cumplir uno de mis más grandes sueños: ir al Desafío. Me abrió puertas cuando ningún otro sector lo hizo. Me dio la solvencia económica y la flexibilidad horaria para convertirme en una deportista”.

Además, la deportista dejó claro que nunca ha sido obligada a realizar ningún tipo de actividad y resaltó que en su labor está prohibido trabajar con menores de edad.

“Jamás vendí mi cuerpo, siempre trabajé en un espacio seguro para mí, a solas, y nunca nadie me puso un dedo encima. Jamás hice algo que no quisiera hacer. En ningún sitio de streaming para adultos se puede generar contenido siendo menor de edad y esto se comprueba con un documento de identidad”.

Maleja confiesa que su esposo le ayuda a hacer contenido para adultos

La exparticipante encontró en el deporte la manera perfecta de calmar su ansiedad y enfocar su fuerza, hasta el punto de volverse una experta en el tema. Maleja relata que conoció a su esposo tiempo después, cuando ella ya se dedicaba a crear contenido para adultos, en donde, de hecho, se hizo bilingüe.

“Cuando empezamos a salir juntos, yo le dije mi profesión y toda la cosa. Yo le dije como: ‘yo tengo cámara, podemos hacer contenido entre los dos, tú me puedes grabar a mí, me puedes hacer fotos, absolutamente todo’ y él me dijo de una y nos empezó a ir súper bien.