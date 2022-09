Sara Uribe recordó cómo ahorraba dinero durante su adolescencia

Desde que su fama comenzó a despegar, Sara Uribe ha demostrado que lleva un estilo de vida muy tranquilo, con ciertos lujos y detalles agradables que suele disfrutar de vez en cuando gracias a sus diferentes fuentes de ingresos. Pero la influencer reveló que no siempre fue de esa manera, ya que durante su adolescencia tuvo que recurrir a un popular método para poder ahorrar dinero.

Actualmente, la modelo lleva una vida cómoda junto con su hijo Jacobo, disfrutando con el pequeño de viajes ocasionales y salidas espontáneas, fuera del acomodado lugar en el que viven actualmente. Sin embargo, durante sus primeros años de juventud el panorama era diferente.

A través de un par de historias de Instagram, Sara Uribe recordó parte de su adolescencia, comentando que la situación económica en su casa en ese momento era un poco precaria, razón por la que a veces ni siquiera tenían para comprar el periódico.

“Yo no era tan instruida para leer ‘Condorito’, ‘Mafalda’ y esas cosas, pues además ni siquiera ‘El Colombiano’ llegaba a mi casa, es que no alcanzaba para eso”, dijo la modelo en su cuenta de Instagram mientras contaba que apenas llegaba el directorio de las páginas amarillas.

A propósito de esto, también comentó que durante esta misma etapa tuvo que ingeniárselas para poder pasar tiempo con su novio debido a que no contaba con mucho presupuesto para tener algunas escapadas románticas con él, por lo que tuvo que recurrir a una práctica muy popular en su momento para ahorrar algo de dinero.

“Una vez me fui a motelear con las páginas (...) le recortábamos los descuentos, los cupones. Los recortábamos para ir a motelear”, dijo entre risas Sara Uribe mientras esperaba que su novio de esa etapa no estuviera viendo esa historia. Sin embargo, al final se dirigió a él diciéndole: “usted sabe que sí, y no le de pena”.