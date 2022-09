La millonada que habría pagado Mary Méndez por borrarse el tatuaje de su ex

Mary Méndez es una de las presentadoras que, junto a Carlos Giraldo, Frank Solano, Juan Carlos Giraldo y Carlos Vargas, se encargan de entretener y divertir a los televidentes. Durante los fines de semana no solo revelan historias de varias importantes figuras del mundo de la televisión, sino también, suelen darle un poco toque especial de humor, añadiendo, algunas de sus experiencias y las que han atravesado juntos, pues, su relación ha sobrepasado el set del programa.

Y así sucedió, pues, Carlos Giraldo hace algún tiempo reveló que Mary se tatuó junto a su excompañero sentimental Santiago Iregui. Luego, del complejo proceso de separación, la samaria tomó la decisión de borrarlo de su cuerpo, pero, habría pagado una alta suma por este procedimiento.

En medio del programa, los presentadores se refirieron a la posible ruptura entre Mateo Carvajal y Stephanie Ruiz, como es costumbre, los comentarios al respecto no se hicieron esperar, en donde Carlos Vargas indicó que el deportista hace algunos meses se realizó un tatuaje con su expareja, la presentadora Melina Ramírez y madre de su hijo Salvador.

Ante sus declaraciones, Mary se molestó y agregó: “Y eso que tiene que ver. Eso se borra. Para la muestra un botón: te puedo mostrar el mío. Yo también me tatué. Y te digo una cosa: me lo borré. Y te digo otra cosa: me lo volvería a hacer con mi próximo marido, sin ningún problema”.

En medio de risas por parte de sus compañeros, Frank Solano resaltó: “Se nota que hay gente a la que 18 millones les parece una cantidad ridícula”. Para muchos de los espectadores del programa de entretenimiento, esta habría sido la elevada cifra que pagó la presentadora para dejar atrás esa unión que tuvo durante siete años con Iregui y que llegó a su fin, por, al parecer, una infidelidad por parte, del hombre.