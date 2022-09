El TBT de Juliana Galvis cuando se declaró como una verdadera rebelde

La bella Juliana Galvis aprovechó los recuerdos de la red social Instagram para rememorar lo que ha sido su pasado y la forma en la que afrontó algunas de las etapas de su vida.

Es por ello que con un seriado de varias imágenes aseguró haber respondido a una interrogante que se le hizo hace poco y no fue otra que si alguna vez llegó a tener el cabello corto.

En la descripción de las cuatro imágenes que sacó del denominado baúl de los recuerdos contó que apenas salía de la adolescencia cuando decidió cortarse el cabello, muy similar al de la fallecida cantante Dolores O’Riordan del grupo The Cranberries hace más de 20 años atrás.

“Vivía en Bucaramanga, tenía 17 años. Rebeldía era mi nombre, no quería ser reina así que decidí cortarme el pelo y acabar con el temita, tenía piercing en el ombligo, usaba solo camisetas, tenis y jeans”, escribió en primera instancia la actriz y modelo.

Dentro de las palabras contó no solo la forma irreverente en la que vestía, en como se declaraba contra el mundo, sino además todo lo que sentía sobre lo que era el proceso de maquillaje y sus derivados, pero siempre con un norte, que no era otro que la actuación.

“El maquillaje me parecía fatal, soñaba con ser actriz y tenía exactamente los mismos amigos de hoy… Muchos de ustedes me preguntaron hace una semana que, si había tenido el pelo cortico, pues aquí la evidencia, poca porque además odiaba las fotos por esa época. #TBT”, continuó.

Pese a que asegura que le molestaban las fotografías de ese entonces no ha dudas que la estrella del éxito dramático ‘Hasta Que La Plata Nos Separe’ se veía mucho más que genial y que, aunque luce una cabellera abundante en la actualidad, su look de rebeldía no le luciría nada mal de tomarlo nuevamente como estilo.