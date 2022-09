¿El odio los unió? Marbelle y Jose Gaviria se juntaron para lanzar pulla a Petro

La artista colombiana Maureen Belky Ramírez Cardona, más conocida como Marbelle, sigue siendo una de las figuras más polémicas de la farándula colombiana.

Lejos de ser reconocida por su carrera musical, la famosa no para de dar de qué hablar por los comentarios que comparte en redes sobre el panorama político del país.

Cabe recordar que, incluso, desde el comienzo de la campaña electoral que se llevó a cabo este año, Marbelle no ha tenido problema en expresar su oposición al presidente Gustavo Petro.

De esta manera, la intérprete de ‘Collar de perlas’ aprovecha cada situación que envuelve al candidato del Pacto Histórico para lanzar comentarios ácidos y sarcásticos, que para muchos limitan con lo vulgar.

Marbelle y Jose Gaviria reunidos para criticar a Gustavo Petro

El pasado miércoles, estaba planeada una reunión entre el mandatario colombiano y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Sin embargo, pese a un retraso por problemas en el tráfico, Petro no logró llegar a tiempo al encuentro.

La ausencia de Petro fue centro de críticas para cientos de usuarios y figuras públicas. Tal fue el caso de la polémica Marbelle, que no dejó pasar la oportunidad para pronunciarse.

Aun así, lo que llamó la atención del público fue que su trino llegó acompañado de una publicación hecha por Jose Gaviria, recordado por ser jurado en la famosa competencia, el Factor X.

El productor escribió de manera contundente en su cuenta de Twitter: “La gente exitosa no llega tarde”, mensaje que fue retuiteado por la ‘reina de la tecnocarrilera’, junto con dos emoticones que daban a entender la aprobación por parte de la artista.

Cabe mencionar que, según lo que se supo, Marbelle y Jose Gaviria no terminaron en los mejores términos luego de que él no quisiera seguir colaborando con la cantante en el ya mencionado programa, por considerarla no novedosa.