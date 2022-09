Paola Jara reaccionó a su look cuando comenzó en el mundo de la música: “se ve uno como otra persona”

Paola Jara es una de las cantantes más populares en Colombia, no solo por su talento vocal sino también por su atractiva figura, la cual suelen elogiar con frecuencia los internautas a través de sus redes sociales. Pero a lo largo de su carrera, la joven ha pasado por varios looks, algunos acertados y otros no tantos.

Y esto ha quedado evidenciado por la misma colombiana, ya que su reacción al ver cómo lucía cuando inicio su carrera musical fue de un total asombro, al punto de que bromeó con el hecho de no poder reconocerse.

Durante una aparición en el programa ‘Día a día’, Paola Jara fue abordada en relación a sus primeros pasos en el mundo musical, tocando el tema del videoclip con el que inició su carrera. Carolina Soto fue quien se encargó de mostrarle el video a la joven colombiana, causando una gran impresión en ella por cómo se veía cuando apenas era una adolescente.

“Ahí tenía como 14 años y fue mi primer trabajo discográfico, que lo grabé con Codiscos. Grabé bolero ranchero, se llamaba ‘A mi edad’ y he cambiado un montón, empezando por el color del cabello, estaba super rubia; las cejas, no sé por qué se usaban esas cejas tan delgaditas, ahí no tenía la nariz operada. Se ve uno como otra persona”, dijo la cantante en la entrevista reseñada en el portal web de Noticias Caracol.

Más adelante en el programa, la presentadora siguió mostrando algunos de los clips más antiguos de la cantante, entre ellos un cover de ‘Como la flor’, uno de los temas más conocidos de Selena Quintanilla. Allí aprovechó para hablar de su cabello y justificar su look diciendo que “eso era lo que se usaba en esa época”.

Y tal como ese puede apreciar en sus más recientes publicaciones de Instagram, la cantante ha cambiado mucho desde sus inicios hasta la actualidad, no solo en lo que respecta a su edad y algunos retoques cosméticos, sino también en su estilo.