¿Crueldad pura? Novio bromista le hizo pasar mal rato a su prometida en pleno altar

Las bromas pesadas circulan y abundan en las redes sociales por esta vez parece que muchos y muchas no se la perdonan a un hombre, que le hizo una broma en pleno altar a su novia y quedó todo grabado en un video que se ha hecho viral en la web.

El momento se registró en pleno altar, cuando novia y novio dirían que sí aceptan pasar el resto de sus vidas juntos. La felicidad extrema no cabía en ninguno de los dos, se ven contentos y realizados en las grabación.

Sin embargo, el panorama cambió cuando el director de la ceremonia preguntó si acepta pasar de por vida junto a ella, a lo que él puso una cara seria y no respondió. “Nuevamente, le invito a que manifieste si es su deseo...”, dice el director, reiterándole que tenía que reafirmarlo con sus palabras.

“No, no puedo”, se les escucha decir al hombre mientras se baja del altar y deja a la novia sola. Ella se ríe porque evidentemente piensa que es una broma. Sin embargo, el hombre deja avanzar la situación y no vuelve por varios segundos. Ella se queda un poco atónita mirándolo, cuando de repente su expresión cambia.

En ese frío momento, sus gestos pasan de la felicidad a la confusión y tristeza. “¿Es en serio?”, dice mirando también a quienes está presenciando la vida. Tras un par de segundos se muestra casi llorando.

“No mentiras, amor”, dice en medio de risas el novio y vuelve rápidamente a abrazarla. Ella sonríe mientras vuelve en sí misma. En medio de las risas de todos los espectadores y de la novia, se acomodan nuevamente en el altar y prosiguen la ceremonia.

Tremendo susto el que pasó la novia y también los usuarios que vieron el video que ha circulado ampliamente en redes sociales. “Paaaaarceeee!! De la pu#€rí@ no me caso ya!!!”, “No mk, a mí me hacen eso y la que se emputa y se va yendo. Adiós matrimonio, adiós pareja, se jodió todo. Bromas horribles” y “Ese matrimonio va durar hasta q la muerte los separe”, son algunos de los comentarios que ha recibo la broma pesada.

