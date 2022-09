‘La Liendra’ revela la elevada cifra que ha logrado ganarse a través de redes sociales

‘La Liendra’ es uno de los influenciadores más famosos en plataformas digitales, para muchos su éxito se debe a su espontaneidad, carisma y ocurrentes maneras de crear contenido en redes sociales. Estas cualidades le han permitido al hombre ganarse el cariño de sus fans, codearse con varias figuras del entretenimiento con el fin de atraer mayores audiencias y por supuesto, obtener mayores ganancias, pues, sin duda, el quindiano ha logrado mejorar sus condiciones de vida a partir de viajes, apartamentos, autos, entre otros.

Muchos de sus seguidores se preguntaban si las redes sociales logran dejar altas ganancias, ya que, en varios ocasiones, el influencer ha resaltado que antes de ser una figura famosa en redes tuvo que enfrentar varias condiciones de vulnerabilidad junto a su familia.

Le puede gustar: Andrea Valdiri, entre sarcasmo y risa, reacciona al video de Lowe León con otra mujer

El quindiano se encontraba con otros creadores de contenido, quienes le preguntaron por el dinero que recibía cada mes. Ante la pregunta ‘La Liendra’ prefirió guardar silencio y posteriormente, se negó a responder dicha duda. Sin embargo, reveló que el mayor monto económico que ha tenido en su cuenta bancaria ha sido de $8.000 millones. “El nivel más grande de plata que he facturado en mi vida es 8.000 palos. Es el nivel máximo que yo me he facturado, pero eso es un nivel de trabajo increíble”, fueron las palabras del creador del hombre.

Además, indicó que no se había referido al tema en ocasiones anteriores, teniendo en cuenta que esto podría generar malestar entre los usuarios, ya que, critican el hecho de que algunas personas con un nivel de escolaridad alto no ganen ni la mitad de lo que él factura en un mes, tan solo por hacer videos en redes sociales, asegurando: “A mí no me da pena hablarlo, pero públicamente sí porque hay mucha gente a la que le duelen las cifras (…) El nivel de facturación de nosotros es para tener empresa y saber manejar los números… El respeto que le tengo a la DIAN es increíble”

También puede leer: ¿Cómo se sintió Kimberly Reyes al pasar amor y amistad sola?

Y es que han sido tales las ganancias que el creador de contenido logró montar su empresa Lali S.A. demás, se encuentra construyendo un hotel en el Poblado de Medellín. ‘La liendra’ reveló que siempre busca nuevas formas de inversión, con el fin de generar un mayor crecimiento a sus ganancias. Sin dejar de lado, que su fuente de ingreso principal es la publicidad que realiza a través de su perfil de Instagram.