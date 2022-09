“Pu** niña”: presentadora se volvió viral tras insultar a menor que quiso robar cámara

El video de una presentadora se ha hecho viral en redes sociales y no precisamente por su buen cubrimiento del funeral de la reina Isabel ll, sino porque insultó a una niña y quedó registrado.

El hecho se presentó cuando la presentadora del OkDiario, Andrea Aguado, esperaba delante de la cámara y con su micrófono en mano a que le dieran paso para brindar su cubrimiento en el Reino Unido, en el Westminster Hall, cuando de repente una niña se cruzó detrás de ella en una esquina de la pantalla y hacia adelante para salir en cámara.

La mujer reaccionó de una forma no muy agradada y finalmente terminó emitiendo el insulto: “esa puta niña”, se le escucha decir en el video, cuando inmediatamente se corta. Aunque el momento no habría alcanzado a salir al aire, al parecer el video se habría difundido internamente y finalmente fue revelado en redes sociales. El video no tardó en hacerse viral y el usuario que lo compartió ya tiene por lo menos 28.000 retuits y 163.000 me gusta.

A pesar de generar desagrado por su insulto contra la menor de edad, también recibió muchos comentarios de usuarios que se rieron del hecho. “¿No podemos simplemente reírnos? Es gracioso, ¿que más da el medio que sea?”, “Todos hubiéramos dicho lo mismo. La gente ha perdido el sentido del humor. A mí me ha parecido buenísimo” y “No sé si voy con la reportera o con la niña... Como en las grandes aventuras, ambas son piezas imprescindibles de la historia”, fueron algunos de los comentarios.

“Yo en mi trabajo de camarero el 98% de las veces acabo diciendo algo similar cuando se me cruza molestando un ser humano de la edad que sea Xd, que finolis sois algun@s”, también comentó otro usuario. “Que se compre su calle donde nadie tenga el derecho de hablar para que no la distraigan”, también planteó otro usuario reclamando a la presentadora.