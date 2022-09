¿Cómo se sintió Kimberly Reyes al pasar amor y amistad sola?

Kimberly Reyes es una de las mujeres más bellas físicamente para algunos, en redes sociales. Sus diferentes personajes en la televisión han logrado traerle mucho reconocimiento y fama y en internet se ha destacado por una personalidad graciosa y divertida. Sin embargo, fue una mujer prohibida durante mucho tiempo, debido a la relación que tenía con Federico Severini, un empresario barranquillero.

Se conocieron en el 2015, cuando se encontraron en un bar y la mamá de la actriz decidió presentarlos. Pero dicho primer encuentro pasó inadvertido para ella. Su mamá no se quedó quieta y volvió a organizar un momento para que ellos se volvieran a reunir y conocer mejor. Dicha reunión así mismo se dio y Kimberly no tenía ni idea que ese hombre le cambiaría la vida.

Lo cierto es que llegaron al altar lo más de enamorados, pero la relación no fue ‘hasta que la muerte los separara’ y desde finales del 2021, los rumores sobre una separación empezaron a crecer con mucha fuerza, vivieron separados unos meses y luego trataron de solucionar lo suyo, pero finalmente, sí terminó en una separación formal.

Ahora, Kimberly ha lucido tan feliz, que incluso le han preguntado si ya tiene otra persona, pues la relacionaron con James Rodríguez por ciertos likes y comentarios. Sin embargo, tanto ella como él, han afirmado que están solos.

Por eso le han preguntado a la actriz cómo se sintió al pasar, luego de tanto tiempo, una fecha de ‘Amor y Amistad’ sola, a lo que ella contestó:

“Los procesos son individuales, cada situación y pareja. Hagan lo que hagan, sean coherentes con la decisión que toman, sean coherentes entre lo que dicen y lo que hacen y yo creo que lo más importante es que las dos personas logren estar bien. Mi proceso bien, sano, en paz. Lo quisieron pintar un poco sensacionalista, pero no. Lo más importante es sentirse bien y consecuente, además no me siento sola ni fracasada por eso”