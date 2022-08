Puro colágeno: Este es el novio 30 años menor de Aura Christina Geithner

Aura Christina Geithner actriz, cantante y ahora se encuentra incursionado en las redes sociales, en donde se ha encargado de divertir y enamorar a más de un internauta con sus contenidos. Además, en varias ocasiones la bogotana ha sido tendencia con sus sugerentes videos.

La noticia que puso triste a más de un fan, fue la del que sería su nuevo amor, se trata de un Juan Camilo Pulido Cuervo, un joven presentador, cantante y actor de 25 años. Las dudas empezaron a surgir por parte de los seguidores de ambos, gracias a un video en el que se observa a la modelo dándose un beso con el joven, en lo que sería una fiesta de amigos. Rápidamente, el clip se convirtió en viral debido a la noticia que tomó por sorpresa a los internautas.

Meses más tarde, en medio de una entrevista para el programa ‘Lo sé todo’ Cuervo aseguró que había trabajado con Aura en un proyecto televisivo durante algún tiempo. Allí comenzaron a tener charlas amenas, poco a poco fueron conociéndose, llegando a sentir lo que él cataloga como una “química impresionante”. Seguidamente, en medio de algunas risas, afirmó que si bien en el video parece que Geithnner no corresponde a su muestra de cariño, para Cuervo fue todo lo contrario, ‘esto no puede ser tan cortico, los sueños son largos’.

El presentador enfatizó que siente un gusto y atracción muy fuerte por la cantante, además que mantienen una comunicación constante y por supuesto, anda al tanto de sus proyectos tanto en Colombia como en México, de sus actividades diarias y de su familia.

Por otro lado, Aura en un principio no se refirió al tema, sin embargo, en medio de una entrevista para el mismo medio de comunicación aseguró que si sostiene una relación con el joven, pero prefirió ser más reservada y cambiar de tema, buscando no dar muchos detalles con respecto al tema. “Todo comenzó como un juego, y me terminó convenciendo. No sé, ni yo misma me explico qué fue lo que pasó. Son de esas cosas que pasan, se viven y no las quieres dejar pasar”, finalizó la actriz.