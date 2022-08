¿Se volteó? Alberto Linero se fue contra las iglesias y pide que paguen impuestos

Toda una polémica se mantiene viva en el país desde la campaña electoral, cuando Gustavo Petro planteó la posibilidad de cobrar un impuesto a las iglesias. Y aunque desde el Ministerio de Hacienda se ha descartado esta opción, hay quienes están a favor y piden que este cobro se incluya en la reforma tributaria.

En su momento, Petro dijo que de llegar a la Presidencia no sólo no crearía impuestos a las casas religiosas, sino que promovería la restauración de iglesias, catedrales y capillas en el país que sean consideradas patrimonio arquitectónico nacional.

Pero esto quedó ahí y, al llegar a la Presidencia, poco se ha dicho en referencia a esta promesa. Esta es la razón por la que muchos colombianos ahora recordaron sus palabras.

Para sorpresa de muchos, uno de los que apoya la iniciativa es el sacerdote retirado Alberto Linero, panelista de Blu Radio donde también tiene una columna. Ahí, explicó por qué está de acuerdo con este impuesto.

“Creo que las iglesias siempre deben dar ejemplo de lo que predican y anuncian. Si no lo hacen, todo el ejercicio pastoral carece de sentido”, dijo.

Y continuó afirmando: “Desde aquí me aproximo a uno de los debates de estos días, sobre si las iglesias deben o no pagar impuestos. Creo que tenemos que dar ejemplo de todos los deberes de ciudadanos, así como reclamar con firmeza y en paz nuestros derechos”.

¿Habrá impuestos para las iglesias?

La congresista Katherine Miranda aseguró que esta opción se está planteando para incluirse en el proyecto de reforma tributaria.

Para ella y su bancada, algunas iglesias “se comportan como empresas” pero no pagan impuestos. A estas casas religiosas estaría dirigido el nuevo impuesto.

“Es muy posible. Se está revisando el tema de renta y el impuesto predial (…) Inicialmente, en campaña, el Gobierno dijo que no, pero es una de mis grandes banderas. Tengo claro que la mayoría de las iglesias cumplen una función social muy importante sin importar si son cristianas, católicas o evangélicas, pero hay algunas que no y se están enriqueciendo y, por la ley, no están pagando impuestos”, dijo en la emisora.