La ‘platica’ que se ganó ‘La Liendra’ por algunos partidos de fútbol

Mauricio Gómez, mejor conocido como ‘La liendra’ se ha convertido en uno de los creadores de contenido más famosos en las redes sociales. De acuerdo con sus seguidores, el hombre suele divertirlos, ya sea con bromas o actividades extremas en compañía de algunos de sus amigos o familia. Lo que le ha permitido ganarse el cariño de sus fans y mejorar sus condiciones de vida a partir de viajes, apartamentos, autos, entre otros.

Y es que en las últimas horas, compartió en sus historias de dicha red social que había ganado más de dos millones pesos por estar sentado viendo algunos partidos de fútbol. Sus declaraciones tomaron por sorpresa a los usuarios, los cuales querían saber cuál había sido la forma para obtener este monto económico de una manera tan sencilla como esta.

El influencer apostó por su equipo favorito a lo largo de los cinco partidos que tuvieron lugar este fin de semana, Real Madrid, contra el Atlético de Madrid; Lyon, contra Paris Saint-Germain, en Francia. Luego, Hoffenheim contra Friburgo en Alemania; AC Milan contra Napoli en Italia y finalmente, Molde contra Aalesunds en Noruega.

Horas más tarde, el creador de contenido inició celebrando los goles del Real Madrid contra el Atlético de Madrid, en España. ‘La Liendra’ aseguró que había apostado 150.000 en estos partidos. “¿Qué dicen ustedes, la gano o no?”. Lo que indicó que ‘La Liendra’ había ganado una de sus apuestas, gracias al triunfo del equipo español.

Luego, se conoció que Paris Saint- Germain, Napoli y Molde también habían sido los ganadores de los respectivos partidos de fútbol. El creador de contenido, a través de sus redes sociales, compartió la felicidad que significaba para él, el triunfo de estos equipos y agregó que logró ganar más de dos millones de pesos. “Me la gané, señores, me gané dos millones. Vamos, vamos, vamos… Dos ‘palitos’ me gané, con 150 me gané dos palos. Vamos, vamos”.

Seguidamente, Mauricio resaltó que la cifra que había logrado ganar fue de 2′204.378 pesos. La emoción por las ganancias fueron compartidas junto a su novia, la también influencer Dani Duke “¿Novia, te sientes orgullosa de tener un novio que, un domingo, se ganó dos millones de pesos viendo fútbol? Dos mínimos, qué ‘man’ tan trabajador… Hágame un masaje, hágame el favor, que me gané dos millones en una hora… Dos millones, un domingo, a esta hora”, indicó el joven.

Para muchos de sus seguidores, este fue un gesto de prepotencia de Mauricio, ya que, aseguran que son injustas las ganancias que obtienen por tan solo hacer videos a través de redes sociales cuando hay personas que se han preparado durante muchos años y no reciben un buen salario por su labor en la sociedad. Además, de su actitud a la hora de conocer la cifra que había ganado.