‘Sugar mommy’ le paga salario millonario a sus novios y hasta bono les da

Es ‘usual’ escuchar de los ‘sugar daddys’, esos hombres mayores que normalmente están separados y buscando de nuevo estar con alguien en pareja, entonces buscan a mujeres jóvenes a quienes les compran muchas cosas y se encargan de complacerlas económicamente con tal de que estas no se vayan.

Pero no solo pasa con los hombres, también hay ‘sugar mommys’, es menos usual escuchar de ellas, pero igual existen y quizás por moverse con más cautela es menos frecuente escuchar de ellas.

La mujer de esta historia es un ejemplo de ‘sugar mommy’ que no tiene problema con mostrarse como es y ha decidido contar como ha sido su historia. Kara es un mujer de 35 años que tuvo una relación duradera con una pareja estable, pero un día se acabó el amor y como pasa en estas ocasiones decidieron tomar cada uno su camino.

Siendo así, Kara no quiso volver a vivir las relaciones de pareja de la misma manera entonces empezó a buscar a hombres jóvenes con los que pudiera divertirse y pasar buenos ratos. Inicialmente duró en una relación de este tipo un año, pero las cosas no funcionaron como ella lo esperaba, “No me trataba como yo quería y se veía con otras mujeres, algo que una Sugar Mommy como yo no permite”.

Entonces cambió su estrategia, se inscribió a una pagina web de citas y conoció a un joven, con él acordó en tener una relación de ‘sugar mommy’ y ‘sugar baby’, pero no solo eso, confesó que semanalmente le da a su joven entre 500 y 1.000 dólares y eso no es todo, mensualmente le da ‘bonos’ entre 3.000 y 5.000 dólares. Y bueno, su estrategia ha funcionado porque ya llevan 3 años juntos.