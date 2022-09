Hombre le donó un riñón a su suegra y la novia lo dejó al mes para casarse con otro

Hay personas a las que la suerte no los acompaña de gran manera y cuando se trata de relaciones de pareja hay muchos casos que se podrían mencionar. Infidelidades, suplantaciones, familias ocultas, hijos que aparecen luego de muchos años, entre otros se puede poner como ejemplo.

El caso de este hombre es bastante particular, según cuenta Uziel Martínez, como dice llamarse el tiktoker de la cuenta uziel.ms, le donó a su suegra un riñón porque padecía una enfermedad muy compleja y al mes su novia decidió dejarlo, y como si esto no fuera poco se casó con otro hombre.

El hombre que es docente en Baja California, México, quiso sumarse al ‘reto’ en el que las personas cuentan ‘que hicieron por amor y luego no fueron valoradas como debía ser’.

Ante la confesión, Uziel recibió varios comentarios en los que sí valoraron su esfuerzo desinteresado por amor, entre ellos se puede leer: “Quite esa cara compa, ella perdió un gran caballero, siga adelante, va a encontrar a la mujer perfecta que lo valore”, a lo que el hombre respondió que está bien y no tiene nada en contra de ella, incluso dijo que están en buenos términos con su ex, que no son amigos, pero tampoco se odian.

Además agregó que un día estaba desvelado y vio el ‘reto’ en TikTok y quiso contar su historia, pero no pensó que se fuese a volver viral. Personas le dijeron que con esa anécdota él ya era el ganador del reto, a lo que contestó que no le interesaba la competencia y que cedía el “premio” a otra persona con una historia diferente. El video ya cuenta con más de 17 millones de reproducciones.