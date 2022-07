Yeferson Cossio se fue contra un seguidor que lo criticó y así le calló la boca

Las bromas pesadas de Yeferson Cossio volvieron y esta vez le ha destruido las puertas de la camioneta de su hermana Cintia Cossio. El video en el que el influencer con un bate rompe el vehículo, que ha causado revuelo en su red social de Instagram, ha conseguido también opiniones muy divididas.

Puede leer: Yeferson Cossio quiere independizarse de sus traumas

Pues mientras muchos claman por tener un carro, otros festejaron lo ocurrido, y algunos se fueron directo a ofenderlo por el hecho como “la idiotez hecha humano”. De allí que la celebridad de los tatuajes no se haya callado y esta fue la que respuesta que dio ante el comentario.

“¿Idiota yo, que hago este contenido y le hago dinero suficiente para comprar docenas de esas puertas con solamente un video? O ¿idiota tú que consumes el contenido, me comentas y me das la interacción? Así, ayudándome a alcanzar más y más gente, dándome más y más exposición -equivalente a números y dinero-”, respondió Cossio.

Pero esto no le bastó, pues continuó con un sarcasmo que fue aplaudido y a la vez cuestionado. “Creo que la perspectiva de quién es ‘idiota’ no la tienes muy clara. Saludos, gracias por ver mis videos. No dejes de comentar nunca porfa, todo suma”.

Es de recordar que su hermana se destaca por publicar videos con pesadas bromas y en esa oportunidad fue Yeferson Cossio la víctima de una de ellas. “Mientras Yefito entrena, vengo a preparar una gran sorpresa. ¿Qué tal si le quitamos la virginidad a este?”, afirmó Cintia mientras se preparaba para pintar con aerosol el adorado carro Corvette amarillo de su hermano.

Cintia pintó en el vehículo la frase “si a todo”, que es el lema de Yeferson. Posteriormente lo trajo con los ojos vendados y le dio la sorpresa como dijo ella de ‘precumpleaños’.

Puede leer: Yeferson Cossio recordó a su padre de esta tierna manera

Cuando ella pensaba que Yeferson iba a tener una fuerte reacción, el también influenciador solo afirmó, “me voy a vengar” y se retiró del garaje. Por lo que tiempo después llegó la revancha tan criticada en redes sociales.