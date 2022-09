Yailin compartió las flores que le regaló Anuel AA y confirmó que están juntos

Yailin y Anuel AA llevaron su relación a toda velocidad. Fue un fin de semana que los vieron pasando sus días en un gran hotel y a partir de allí no han dejado de dar de que hablar, sobre todo porque en ese entonces, Anuel seguía rogándole a Karol G para que volvieran. A pesar de lo enamorados que se veía, los problemas no demoraron en llegar y se dijo que estaban en plena separación.

Lea también: El participante de ‘La Voz Senior’ era el pupilo de la misma Helenita Vargas

La pareja no hizo una boda con toda la parafernalia que muchos pensaron que harían. De hecho, se casaron por lo civil y su luna de miel la pasaron en Ibiza. Los dos famosos siempre han mostrado todos los detalles de su relación en redes sociales, pero los rumores suscitaron debido a que Anuel se alejó y Yailin cerró sus cuentas.

Cuando volvió, no hacía más que publicar mensajes e indirectas en sus historias, que parecían ir dirigidas al cantante. De hecho, una fuente cercana a los dos afirmó que habían tenido una pelea tan fuerte, que habían destruido varios objetos en una casa de Miami.

Sin embargo, Yailin confirmó que si hubo crisis, ya la pasaron, pues compartió en sus historias las grandes flores que Anuel le envió, mostrando también su anillo. No es extraño que Anuel tenga este tipo de detalles, pues siempre se ha destacado por enviar flores.

Lea también: Elizabeth Loaiza explicó por qué su cicatriz de biopolómeros está en la mitad de la cola

La tarjeta que venía con el gran ramo de flores decía “te amo. De parte de: AA”. Los comentarios no se hicieron esperar y algunos estuvieron felices solo por el hecho de saber que el rumor entre Anuel y Karol G es solo eso, un rumor. Aunque no descartan que pueda ser un regalo propio “Sospechoso.. uno también puede autoregalarse” “La pusieron a mandarse ramos sola... Y después no quiere que anden hablando de ella”.

Anuel no ha compartido tal detalle en sus redes sociales, lo cual reforzaría la idea de que no fue él.