Diva Jessurum se cansó de quienes la juzgan en redes sociales por revelar su enfermedad

Diva Jessurum es una reconocida periodista y presentadora, quien hace parte de programas como ‘Se dice de mí' y ‘Show caracol’. Hace algunas semanas la comunicadora compartió con todos sus seguidores que fue diagnosticada con cáncer, hace algún tiempo. Ante la noticia, la comunicadora decidió aceptar la enfermedad y enfrentarla de la mejor forma posible. Sin dejar de lado, que sus declaraciones tomaron por sorpresa a los internautas, especialmente, por la fotografía en la que aparece sin cabello, en la cual resalto que este padecimiento había sido superado.

Ante la publicación, la ola de comentarios de apoyo frente a su situación no se hicieron esperar, en donde enfatizan, la fortaleza y la resiliencia que ha tenido durante los últimos años y aún más, por su presencia en las pantallas colombianas. Ahora, la periodista asegura que es una mujer nueva, “más fuerte, más valiente y soy realmente feliz. Estoy viva, casi que no. Sé que todo sucede para bien de los que aman a Dios, esto me ha dejado un aprendizaje maravilloso. Gracias a Dios, por tanto, más adelante les contaré más”.

Aunque Diva afirmó que quiso exponer su padecimiento con el fin de que pueda servirle a alguien que se encuentra atravesando por la misma situación, decidió exponer a quienes la han atacado por revelar algunos detalles de su enfermedad. La primera de estas se dio, por la publicación de una fotografía de su espalda al descubierto, acompañada de la frase: “Todo pasa. He visto a lo inolvidable convertirse en un triste olvido y a lo imprescindible, estorbar. Solo es cuestión de tener paciencia. ¡Todo pasa!

Sin embargo, un comentario en la publicación de la presentadora desató su molestia debido a las declaraciones realizadas por el usuario, el cual agregó: Grave error el de esta señora al decir que ya no tiene ese mal. No se confíe que en más de 10 años volverá en otra parte de su cuerpo, eso está comprobado científicamente”.

Jessurum no solo se encargó de exponerlo en su perfil de Instagram, sino también, le envió un mensaje contundente, en donde aseguró: Me cuesta entender lo qué hay en el corazón de tantos colombianos. ¿Ese es el mensaje correcto para alguien que ha enfrentado una lucha tan difícil contra el Cáncer?

@albert.jza4 quien obviamente es una cuenta falsa, lleva rato escribiéndome groserías, me limite a tenerla restringida desde el principio, pero hoy si la muestro porque a lo mejor la equivocada soy yo. Sin embargo, tengo tanta fe que estoy exageradamente convencida de que Dios me curo y el cáncer solo fue uno de los tantos maestros de mi vida. Querida cuenta falsa, te envío muchas bendiciones.