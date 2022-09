Las impactantes fotos de Diva Jessurum al revelar que tuvo cáncer

Diva Jessurum, periodista y presentadora, reveló a través de un video publicado en su cuenta de Instagram que le diagnosticaron cáncer, que lo enfrentó y que aprendió a aceptarlo para poder enfrentarlo. La noticia ha conmocionado a sus seguidores al ver la publicación en la que aparece sin cabello y en la que informó que ya la enfermada fue superada.

A través de un video, Diva Jessurum, reveló las imágenes en las que aparece sin cabello y dando un mensaje de motivación para todas las personas que pueden padecer de la enfermedad o que han sido diagnosticada.

En el video comienza diciendo: “hola soy la Diva Jessurum, sí, la única diva de la televisión colombiana y, ¿sabes qué?, yo no le tuve miedo al cáncer, el cáncer me tuvo miedo a mí. Si yo pude, tú puedes”.

Luego aparecen imágenes de una sesión de fotos en las que aparece con una peluca y en otras sin cabello con la misma ropa.

El mensaje con el que acompañó el video, que tiene de fondo la canción ‘Sale el Sol’ de Shakira, dice: “Hoy que con gran felicidad puedo decir que el Cáncer es una prueba superada en mi vida, abro mi corazón para contarles un poquito de esta experiencia en mi vida y quizás a alguien, en algún momento le pueda servir”.

Los detalles que reveló Diva Jessurum al padecer de cáncer

En el texto reveló las preguntas que se hizo cuando se enteró que tenía cáncer y lo que decidió hacer para enfrentarlo.

“Cuando supe que tenía cáncer mil preguntas llegaron a mi corazón, ¿Por qué a mi? ¿Dónde está Dios en medio de la enfermedad? ¿No he sufrido lo suficiente como para que ahora suceda esto? Lo primero que hice fue cerrar mis oídos ante los “ruidos” de las personas que han satanizado esta enfermedad. Me concentré en luchar por mi vida, en no fallar en mi trabajo, en cuidar mi alma, mi cuerpo, mi espíritu”, escribió.

Dijo que aprendió que al “cáncer hay que aceptarlo y abrazarlo. Lo que no se acepta no se combate, para erradicarlo hay que conocerlo muy bien y de cerca. Cuando sabes qué tienes, lo combates de la mano de Dios”.

Aseguró que ahora es una mujer nueva, “más fuerte, más valiente y soy realmente feliz. Estoy viva, casi que no. Se que todo sucede para bien de los que aman a Dios, esto me ha dejado un aprendizaje maravilloso. Gracias a Dios por tanto, más adelante les contaré más”.

También contó que “el cáncer estaba muy avanzado (...) Somos nosotros los que le damos poder. Por ahora solo les digo que Dios fue y es mi compañía, mi maestro en cada etapa”.