Yina Calderón se va contra Epa Colombia y dice que no es ninguna celebridad

La Expo Belleza Colombia acabó, pero los desmanes continúan, y es que pese al éxito que tuvo el conglomerado de cosméticos y estética todavía se siguen escuchando apreciaciones, por lo que está vez Yina Calderón fue directa con las críticas de Epa Colombia.

“¿Qué es lo que pasa? Uno, aclararle a la señorita Epa Colombia que nosotros no somos ningunas celebridades como se hace llamar ella. Celebridad J Balvin, celebridad Maluma, celebridad Cristiano Ronaldo. Nosotros simplemente somos unos emprendedores influencers a los cuales mucha gente nos sigue, pero ya”, dijo a través de sus historias en Instagram Yina Calderón que fueron recopiladas por una cuenta dedicada a la farándula colombiana.

Calderón recriminó severamente la actitud de la también empresaria Epa Colombia quien contó algunas de las discrepancias que tuvo con el evento. Aunado a las actitudes que notaron los exponentes desde cada stand.

“Y dos, que es lo que pasó con la señorita, que este año la feria ella quería ser el foco, el centro de atención, ella quería que toda la feria le rindiera pleitesía, que ella fuera la única. Y no bebé, lo que pasa es que la feria este año se comportó con todos los empresarios, conocidos o no, de la misma manera. A ninguno de nosotros nos dio más foco que otro, no, todos brillamos en su momento. Entonces, señorita Epa Colombia, usted por el hecho de que sea conocida no le da el derecho que tenga que ser el foco de la feria y que los organizadores le tengan que rendir pleitesía y hacer lo que usted diga”.

“Ella está ardida porque este año no la dio”

La dj reiteró la denuncia que se hizo sobre que Epa Colombia mandó a sus trabajadores a repartir volantes de sus productos frente a otros stand y pidió ser un poco más humilde con respecto a sus estrategias y expectativas.

“Ella está ardida porque este año no la dio. Mandó a regar volantes de la marca de ella a mi stand, señorita hay que bajarle al ego, no podemos ser el punto de atención siempre y si no lo somos no vamos a atacar una feria que fue exitosa”, finalizó Yina Calderón.