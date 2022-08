¡Adiós al apartamento de Barbie! Niegan a Yina Calderón permiso para abrirlo

Yina Calderón admitió que no leyó el reglamento interno del lugar en el que tenía previsto realizar el anhelado apartamento de Barbie, y que tras tenerlo listo ha tenido que empezar desde cero. Así lo informó a través de sus historias en la red social Instagram que fueron recopiladas por una cuenta especializada en el espectáculo colombiano.

“Bueno quiero contarles a ustedes, pensaba no hacerlo, pero prefiero ser muy sincera, resulta y pasa que ya casi tenía terminado el apartamento de Barbie. Ya teníamos instalados jacuzzi y muchas sorpresas para ustedes, cuando de repente la administración me dice: ‘No, usted aquí no puede ingresar gente por propiedad horizontal, no se puede hacer ese tipo de cosas en conjuntos, y el reglamento intento del conjunto lo dice’. No me fije en el reglamento antes de realizar la inversión”, reveló la DJ.

Contó que fue con su madre a hablar en la administración, pero que les fue imposible, por lo que considera que perdió la inversión de todo lo que hizo en el inmueble que estaría pronto a inaugurar para quienes quisieran ir.

“Señores, no queda grande, sino la ropa. Nosotros también teníamos una casa grande donde estaba viviendo, donde también iba a hacer zonas verdes, pero al ver que no se pudo por propiedad horizontal tener el apartamento de Barbie en esa propiedad, tomé la decisión de irme a vivir a ese apartamento. Literal, vivo en un apartamento de Barbie y la casa en la que vivía la estamos adecuando en este momento para que sea la casa de Barbie”.

Ahora no será apartamento, sino una casa

Indicó que la inversión se incrementó a más de un 100 %, por lo que se demorará un tiempo más en poder abrirla al público. Agregó que en el lugar está todo reglamentado para poder continuar con la idea del espacio similar al de la afamada muñeca.

“Yo me he guiado mucho por las de los diferentes países, la mía estará abierta al público. Para que se den cuenta que cuando la vida nos pone un contratiempo algo tenemos que hacerle o la chimba. Vamos a sacarla del estadio, vamos a romperla”, exclamó Yina Calderón.

Finalizó diciendo que ya hay avances muy grandes en la parte interior de la casa, y que lo único que hay que modificar son los exteriores del lugar por lo que invitó a los especialistas a sumarse en su proyecto.