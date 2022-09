¿Confirmado? Matías Mier habría dado nueva prueba de su separación en redes sociales

Melissa Martínez y Matías Mier se encuentran en el ojo del mundo del entretenimiento debido su posible ruptura. Aunque en las últimas semanas simplemente era un rumor a través de las redes sociales, ya que, dejaron de compartir contenido juntos desde hace algunos meses. Sin embargo, recientemente se conoció una serie de fotografías en las que se observa al jugador tomado de la mano con otra mujer e incluso presenciando un partido de futbol en el estadio.

Tras la revelación, del que sería el nuevo amor del mediocampista, Mier eliminó de su cuenta de Instagram todas las fotos que tenía con Melissa, entre las que se destacan los amorosos mensajes el día de su boda, momento en que el deportista derramó algunas lágrimas, según él, por el gran amor que “sentía” por la periodista. Además, algunos de sus viajes, compartiendo con amigos y varias celebraciones de cumpleaños.

Por su lado, Melissa aún conserva algunas fotografías en su cuenta. Aunque la comunicadora no se ha referido al tema, para algunos si ha lanzado algunas indirectas, entre ellas: “en el silencio, Dios también obra”. También, ha recibido varios arreglos de flores, en los cuales resaltan la perseverancia y tenacidad que tiene en momentos difíciles, ya que, sus amigos más cercanos buscan demostrarle su amor y apoyo debido a la situación.

Si bien, su ruptura no ha sido confirmada por ninguno de los dos, sus acciones, son más que evidentes. Además, el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’ aseguró que los motivos de su separación se basarían en que Matías deseaba que Melissa se quedara en casa y dejara su trabajo como periodista y estuviera parcialmente en su boutique en la capital. Ante la petición del futbolista, la comunicadora habría sido clara y contundente, negándose a la propuesta.

Sin dejar de lado, que los seguidores de la pareja se han ido en contra del futbolista, para algunos fue una sorpresa, la posible separación de la pareja, “se veía como serio el señor 😠”. Además, quisieron recordar su boda asegurando: “Todavía no se ha terminado de pagar las 48 cuotas del matrimonio y ya se separaron”. “El problema no es ser Shakira, o Carmen Villalobos, o Melissa, el problema son ellos que a la final no saben valorar lo que es una buena mujer”.