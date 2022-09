El ataúd de la Reina Isabel II es de oro, así lo asegura un diputado

La muerte de la reina Isabel II, la máxima monarca del imperio británico ha conmocionado a todo el mundo, a pesar de ser un hecho alejado físicamente del continente americano, su trascendia histórica y política hacen que todos los medios se hayan volcado sobre la informaación y cada uno de los detalles que esta suscita.

Como era de esperarse, el funeral de la fallecida reina es un evento que no pasa desapercibido. Empezando porque no es de un día para otro, el feretro en donde reposa el cuerpo de la monarca ha viajado por varios territorios, en donde le rinden honras funebres altos diputados mundiales y los ciudadanos que le dan el último adiós.

Entre los elementos que se han podido observar durante las exequias hay coronas de flores, piedras preciosas, joyas tradicionales de la corona y diferentes ornamentos que llegan a tener más de 500 años de creación.

El ataúd de oro

En las últimas horas se desató un debate respecto al ataúd en donde reposa el cuerpo de la reina. El diputado mexicano Fernández Noroña compartió en su cuenta de Twitter una foto de un cofre asegurando que era el de la reina Isabel II y mostró su indignación al asegurar que este es de oro. Con el fin de comprobar la información las agencias de prensa AFP y EFE le salieron al paso y desmintieron la información, confirmando que la foto del ataúd de oro que compartió el diputado eran del velorio del cantante José José.

❌🇬🇧 Los restos de la #reina Isabel II no descansan en un féretro de oro, como una muestra del legado colonial de la corona británica.



👉🪙 Las imágenes virales corresponden al funeral del cantante mexicano 🇲🇽 José José en 2019.https://t.co/2OoEDCusIP pic.twitter.com/OLESoxjAss — EFE Verifica (@EFEVerifica) September 15, 2022

El ataúd real

No obstante el feretro de la reina Isabel II sí tiene unas peculiaridades que lo hacen especial, no por lo suntuoso de los materiales que lo componen sino por la funcionalidad, de acuerdo a lo informado por la BBC el ataúd está hecho en roble y recubierto de plomo, esto con el fin de preservar el cuerpo por largo tiempo, considerando la travesía a la que está siendo sometido. IFL Science informó que al ser hermético mantiene la humedad afuera y por eso el cuerpo no se descompone tan rápido.

