‘Vidente de estrellas en Hollywood’ sorprende al revelar lo que realmente pasó con la reina Isabell II

Deseret Tavares mejor conocida como la ‘vidente de las estrellas de Hollywood’, hace pocos días decidió referirse a lo sucedido con la reina Isabel II, según su lectura, el fallecimiento de la monarca simplemente habría sido una mentira y un show mediático, ya que, su tarot le reveló que ella no ha muerto.

De acuerdo con un video compartido en su canal de YouTube, la mujer aseguró: “cuando es el cuerpo físico, la carta de la muerte, el cuatro de espadas tiene que salir, acompañada tocando una carta que indique que hay una transición, un viaje; si no sale la carta de la muerte, puede salir la carta del juicio final, pero tocando una carta de viaje”, en donde resalta que este proceso no se dio con la reina.

Deseret afirma que esto quiere decir que no existe una muerta física, pues, tanto su cuerpo como su espíritu siguen presentes en este plano. En lo largo del clip se observa como las cartas de la vidente muestran que efectivamente sigue viva. Además, revela que sí existe un cambio debido a la idea de la monarca de hacerle creer a la gente que si falleció realmente.

“En el lado físico hubo un cambio, pero no hubo avance, y habla de un engaño y una ilusión que es la que nosotros estamos viendo, como parte de una realidad que no existe; todo lo que nosotros vemos en este plano es una gran ilusión, y es muy probable que el 99.99% de lo que vemos sea una ilusión ficticia, algo que no es real”, fueran algunas de las palabras de la vidente.

Seguidamente, agregó esto sería con el fin de evitar que salga a la luz pública algún secreto, traición o una gran mentira que existe en el fondo de esto, “todos los que quieran creer el cuento de lo que están viendo en la tele, es porque es más fácil creer eso que lo que nosotros en realidad vemos”.

En cuanto al paradero de la monarca, aseguró que está alejada con el fin de que nadie puede revelar su paradero y sea descubierta. También, aconsejó a las personas para que puedan entender el nivel de engaño, ya que, no es una persona cualquiera y por tal motivo, es imposible identificar quienes son realmente.

Finalmente, la famosa vidente enfatizó: “La Reina Isabel no es la viejita linda que todos vemos, sino que es un ser que ni siquiera es lo que proyecta, si no es la imagen que te venden para poder ganarse tu confianza, para que tú des el poder que tienes y creas en ellos, para que los aceptes y sigas viviendo bajo el mismo régimen en el que nosotros vivimos hoy en día”, añadió.