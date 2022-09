Aida Victoria ya piensa en como ganar dinero desde la cárcel y esta sería su idea de negocio

Luego de que el juez número 20 de conocimiento de la ciudad de Bogotá, estableciera que Aida Victoria Merlano es culpable de uso de menores para la comisión de delitos y de haber favorecido la fuga de su mamá, la excongresista, Aída Merlano -quien se encuentra prófuga de la justicia en Venezuela- este martes 13 de septiembre se conocerá la condena que recibiría, en la que la Fiscalía pide al menos 17 años de cárcel.

En entrevista con la Revista Cambio, la influencer habló sobre lo que ha significado para ella este proceso judicial, en el que además, dice, es una persecución por parte de quienes quieren vengarse de su mamá.

Aida Victoria, quien ha acaudalado en su cuenta de Instagram más de 3.5 millones de seguidores y más de un millón en TikTok, dice precisamente que esta es su mayor fuente de ingreso y de allí dependen sus trabajadores y algunos familiares.

“A mí lo que me preocupa es la parte económica, que ellos tengan cómo solventar esos gastos… Estoy montando otro negocio que se sostenga sin mí”, dijo la influencer.

Según conoció el medio, hay documentos que acreditan las importantes sumas de dinero que recibe por cuenta de hacer publicidad a marcas. “En el negocio de la publicidad por redes sociales un influenciador recibe entre el 20 y el 30 por ciento de los ingresos incrementales que su actividad le genera al anunciador”.

Sin embargo, esto podría llegar a su fin al conocerse la sentencia que el juez impondrá. Por ello, le dijo al periodista Daniel Coronell que no se quedaría con los brazos cruzados y desarrollaría una idea de negocio así sea, en caso dado, desde la cárcel.

“Si me toca hacer un pódcast desde la cárcel, pues lo hago. Genero empleos dentro de la prisión, lo hago y monto mi otro emprendimiento, que no les voy a decir qué es para que no se copien y si no me meten presa, pues lo monto para las chicas que generen ingresos”.