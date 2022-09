Melissa Martínez publicó un contundente mensaje, luego de ver a Mier con otra mujer

Melissa Martínez y Matías Mier eran uno de los matrimonios más admirados de la farándula nacional, sobre todo, porque muchos los admiraban por el éxito profesional que tienen. A pesar de que duraron varios años uno al lado de otro, parece que no va más, pues han decidido separarse.

A pesar de que ninguno de los dos ha dado razones o ha publicado algún comunicado oficial, dicen algunos que es más que evidente que ya no están juntos, ya que la presentadora ni siquiera le deseo feliz cumpleaños, por lo menos no públicamente. Además de eso, se dice que desde hace seis meses no viven juntos.

No han aparecido pruebas legales de su separación, pero, como dicen por ahí, lo que se ve no se pregunta. El futbolista ha sido captado cogido de la mano con otra mujer, en lo que pareciera ser una reunión de amigos. La mujer pelinegra que lo acompaña, revisa el celular mientras lo agarra de la mano.

Ahora, ante tanta polémica que se ha creado por esta foto, Melissa ha decidido publicar un mensaje contundente en redes sociales y lo que deja suponer, es que se siente muy tranquila: “en el silencio, Dios también obra”

A pesar de ser muy cortas sus palabras, muchos en internet afirmaron que era un claro mensaje respecto. lo que estaba pasando en su vida en este momento:

“No se preocupe, mami, que lo hay es colageno para escoger” “Melissa es una hermosura de mujer algo mejor le llegará” “Esto es trabajar con inteligencia, y esa es lo mata al hombre” “una imagen habla más que mil palabras. Y todo vimos que el susodicho encontró remplazo ligerito”

¿Por qué se separaron Melissa Martínez y Matías Mier?

Se dice que el motivo de separación fue por cuestión de tiempos, al parecer el jugador ya se tenía listo para empezar una familia, cosa que Melissa no quiso porque profesionalmente se encuentra en su mejor momento. Algunos le llaman a esto, comportamientos machistas.