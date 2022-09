“Jamás he tenido intención de huir” Aida Victoria Merlano dice que si le ordenan ir a la cárcel ella se entrega

Desde que empezó el rumor de que Aida Victoria Merlano podría ser vinculada legalmente con la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano, se empezó a hablar de su posible complicidad y lo que esto implicaría, luego de unos días la misma influencer confirmó que había sido condenada.

Tras saber que había sido condenada y podría tener una pena de hasta 17 años por ayudar a su madre que continúa profuga, tanto ella como su abogado informaron que apelaran la decisión al considerarla injusta. El caso ha desatado miles de comentarios en favor y en contra de parte de sus seguidores y de varios personajes públicos.

El asunto actual es que Aida Victoria Merlano está a la espera de un fallo de segunda instancia que se sabrá este martes 13 de septiembre, en que le notificarán si tiene inmediatamente medida privativa de la libertad, es decir si debe ir a una prisión, o si podrá continuar su defensa estando en libertad.

Respecto al tema en una entrevista concedida a ‘La W’, la influencer dijo “Si me ordenan privación de la libertad, me entrego inmediatamente”, además refiriéndose a la condena, dijo que ella no es una persona que le haga daño a la sociedad, que incluso ayuda a muchas personas y genera empleo, por lo que le parece “un absurdo la condena” que le podrían imponer.

Puntualizó afirmando “Yo estoy en mi casa ... Yo no soy ninguna delincuente, jamás he tenido intención de huir”, aclarando así los rumores que pudieran suscitarse respecto a su intención de no acudir a los llamados que la justicia le haga en ley.

