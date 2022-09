“No pienso perder mi tiempo”: Aída V. Merlano ya tiene emprendimiento para hacer desde la cárcel

Aída Victoria Merlano, creadora de contenido e hija de la excongresista Aida Merlano, por estos días anda en el ojo del huracán, luego de que se conociera la decisión de la Fiscalía de condenarla a 17 años de prisión por ser partícipe en la fuga que protagonizó su madre en 2019.

Lea también: ¡Se las sabía todas! Adulto mayor fue invitado al concierto de Bad Bunny y así se lo gozó

La fama de la influencer comenzó tras el escándalo con la excongresista, quien saltó desde la ventana de un consultorio odontológico de Bogotá con la ayuda de una soga. Desde entonces, la joven ha creado una gran comunidad en redes sociales que hoy supera los tres millones de seguidores.

Aída V. Merlano sobre su caso y el emprendimiento que planea

Tras ser acusada de usar a un menor de edad para cometer un delito, es decir, su hermano, quien para ese momento era menor de edad, la barranquillera deberá enfrentar un juicio el próximo martes 13 de septiembre, en el que se dictaminará la condena que deberá pagar privada de su libertad.

Durante una entrevista en Cambio, con Daniel Coronell, Merlano aseguró que lo que le está pasando no es más que un mensaje que los enemigos de su madre le quieren mandar.

“Alguien se quiere vengar de mi mamá y lo quiere hacer a través de mí (…) Desde un principio, me han querido instrumentalizar para llevarle un mensaje a mi mamá”, explicó.

También le puede interesar: Liceth Córdoba, esposa de Lowe León respondió a críticas por defenderlo en el caso de Adhara

Asimismo, confesó que es muy consciente de que tiene un pie dentro de la cárcel, por lo que ya pensó qué haría durante su tiempo recluida.

“Yo donde sea que esté voy a seguir siendo Aída, adentro, afuera, donde me toque estar. Yo no pienso permitir que mi tiempo en la cárcel sea perdido”, dijo, y aseguró que piensa montar un podcast y, además, capacitar a otras reclusas para que participen en él.

“Si me toca hacer un podcast desde la cárcel, pues lo hago. Genero empleos en la prisión. Y monto otro emprendimiento, que no les voy a decir qué es para que no se copien”, agregó.